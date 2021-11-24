Mersin Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık’ın Karaseki, Duruhan, Teknecik ve Yeniyürükkaş mahalleleri ile Gülnar’ın Ardıçpınarı, Şeyhömer ve Bereket mahallelerini birbirine bağlayan 22 kilometrelik grup yolunda genişletme ve dolgu çalışması yürütüyor.

Aydıncık’ın 4, Gülnar’ın ise 3 mahallesini birbirine bağlayan grup yolu, badem, harnup ve zeytin yetiştiricileri, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, ormancılar ve yaylacılar için büyük önem taşıyor. Ekipler, yoğun olarak kullanılan 22 kilometrelik güzergahta genişletme ve dolgu çalışması yürütüyor. Çalışmaların yüzde 90’ını bitiren ekipler, daha sonra çift kat sathi asfalt dökümü yapacak. Kullanım yoğunluğu nedeniyle kazaların da yoğun olarak yaşandığı grup yolunda yapılan genişletme ve dolgu çalışmaları ile trafik kazalarının da önüne geçilerek, yolun daha emniyetli hale getirilmesi amaçlanıyor. Ekipler, özelikle keskin virajlarda yaptıkları dolgu çalışmaları ile kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

“Yolları genişletip, virajlarını alarak, daha emniyetli ve güvenli olmasını sağladık”

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Aydıncık Koordinasyon Şube Şefi Yasin Emici, grup yolunun bölge için önemi hakkında bilgi vererek, “Bu grup yolu köylüler için çok önemli bir bağlantı yoludur. Ormancılıkla uğraşan vatandaşlarımız, harnup, zeytin ve badem ağacı yetiştiricileri için çok önemli bir yol. Bu yol daha önceden çok fazla kazaya sebep oluyordu. Duruhan Mahallesi içerisinde de virajlar vardı. Virajlardan hiçbir tır geçemiyor, trafik kazaları oluyor, araçlar yokuşta kalıyordu. Biz yolları genişleterek, yükselterek ve virajlarını alarak, daha emniyetli ve daha güvenli olmasını sağladık” dedi.

Duruhan Mahallesi’nden Ahmet Ali Deniz, sık sık kazaların olduğu kullanışsız yolun yenilenmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Allah razı olsun güzel yaptılar, ellerine sağlık. Başkanıma teşekkür ederim bu yolu yaptığı için. Daha önce buradan arabalarımız, traktörlerimiz bile çıkmıyordu. Burada hemen hemen her gün kaza oluyordu. Allah razı olsun yapanlardan” diye konuştu.

Bölge sakinlerinden Fatma Acun da yıllardır kullandıkları tehlikeli yolun güvenli hale getirildiğini belirterek, “Çalışmalardan memnunuz Allah’a şükür. Yolu kullanıyoruz, gidip geliyoruz. Önceden iyi değildi. Kimi uçurumdan uçuyordu, kimi oradan uçardı. Şimdi iyi oldu, düzeldi” ifadelerini kullandı.