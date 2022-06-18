Mersin Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye giren öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, öğrencilerin ve ailelerin sınav heyecanına ortak oldu. Üniversite ve sınavın yapılacağı okul önlerinde stant kuran Büyükşehir ekipleri, sınava giren öğrencilere ve sınav esnasında çocuklarını bekleyen ailelere su ikram ederek, başarılar diledi.

Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyerek kurs merkezleri başta olmak üzere hayata geçirilen proje ve çalışmalarla her daim Mersinli öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye giren öğrenci ve ailelerinin heyecanına da ortak oldu. Sabah saatlerinde sınavın yapıldığı üniversite ve okulların önünde stant kuran Büyükşehir ekipleri, öğrenci ve ailelerine su ikramında bulunarak, başarılar diledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı 9 YKS kurs merkezinde ücretsiz eğitim gören 4 bin 318 öğrencimizle bugünkü ve yarınki sınava hazırlandık. Biz de öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte aynı heyecanı yaşıyoruz. Çünkü 1 yıl süresince alanında uzman branş öğretmenlerimiz ve rehber öğretmenlerimizle birlikte bu sınava hazırlandık. Sınavın iyi geçeceğini düşünüyoruz. Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman eğitimde fırsat eşitliğini savunarak, geleceğin mimarı olan gençlerimizin yanında olacağız” dedi.