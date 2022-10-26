Mersin Büyükşehir Belediyesi, TSE belge tetkiklerini başarı ile geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ve personelin memnuniyetini ön planda tutmak, beklenti ve isteklerini zamanında, en etkin şekilde karşılamak amacıyla kalite çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, TSE tetkiklerini başarılı ile tamamladı.

TSE tetkik heyeti, 18-20 Ekim tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesinde 17 birimi ve çalışma sahalarını tetkik etti. Heyet, birimlerin verdiği hizmetlerin çevresel çıktı boyutları, çevresel anlamda izlenmesi ve ölçülmesi gereken parametrelerin yer aldığı izleme ölçme planı ile çevre amaç-hedef planları, atık sahaları, yol trafik güvenliği riskleri için alınan önlemleri, yapılan tatbikatların raporları ve iyileştirmeler çerçevesinde yapılan yeni projeler hakkında detaylı incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü tarafından, Kent Konseyi Toplantı Salonunda yapılan dış tetkik kapanış toplantısında, tetkik süreci değerlendirildi.

Toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı ve Yönetim Temsilcisi Hasan Gökbel, daire başkanları, Türk Standartları Enstitüsü tarafından görevlendirilen baş tetkikçi Fatih Sağdıç, tetkikçiler Mehmet Ali Göksel, Deniz Sürek ve Ahmet İlker Karabay ile Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Gökbel, geçirdikleri tetkik sürecini değerlendirerek, “Kapanış toplantısıyla bu tetkik sürecini bitirmiş oluyoruz. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu tetkikler bize yeni ufuklar açabilecek, eleştirileri ortaya koyabilecek, bize yol gösterici olacak. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, her tetkikte mutlaka çıtamızı yükseltme amacındayız. Kalite canlı bir organizma gibidir, bunu sürekli güncellemek, sürekli daha iyi şartlara taşımak gerekir” dedi.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından görevlendirilen baş tetkikçi Fatih Sağdıç, “3 gün boyunca tetkikimizi gerçekleştirdik. Birimleri gezdik. ’Çıtamız yüksek, bunu görmenizi istiyoruz’ dendi. Gerçekten de hem yol trafik güvenliği hem de çevre uygulamalarınızda gördük. Sizlerle olumlu paylaşımları yapmaktan gurur duyuyoruz ama biliyoruz ki gelecek sene de çok güzel uygulamalar olacak” diye konuştu.