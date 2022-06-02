banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Rize simidi 2 TL oldu
Rize simidi 2 TL oldu
Sarıgül, Metris Cezaevi önünde ‘af’ çağrısını yineledi
Sarıgül, Metris Cezaevi önünde ‘af’ çağrısını yineledi
Rus ordusundan nükleer tatbikat
Rus ordusundan nükleer tatbikat

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna 7 ödül

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde birçok ödüle layık görüldü.

MERSİN 02.06.2022, 10:21
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna 7 ödül

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde birçok ödüle layık görüldü.

9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinin “Anadolu” etabında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun 7 farklı kategoride ödül aldığı açıklandı. Emek Ödülüne Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak layık görülürken, “Aslolan Hayattır” oyununa En İyi Müzikal Ödülü değer görüldü.

Umut Veren Erkek Oyuncu ödülünü Berkin Özuyanık’ın “Vahşet Tanrısı” oyunuyla, Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü ise aynı oyunla Ömür Sevgi Çil’in kazandığı açıklandı.

“Matruşka” oyunu ile En İyi Kadın Oyuncu, Dram ödülüne Gizem Koçer, “Buzlar Çözülmeden” oyunu ile En İyi Erkek Oyuncu, Komedi ödülüne ise Tolga Manyer layık görüldü.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu