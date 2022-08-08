Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ’Gökkuşağının Altında’ isimli çocuk oyunuyla açtığı 2021-2022 sezonunda, birbirinden değerli birçok oyunla dolu dolu bir sanat sezonu geçirirken, yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.

Yıl boyunca kent genelinde sanatseverlerle buluşan Şehir Tiyatrosu kadrosu, turne programları ile de İstanbul, İzmir, Ankara, Kırşehir, Hatay ve Kıbrıs’a giderek oyunlarını sergiledi. 60 kişilik sanat ekibi ile yol alan ve 2021-2022 sezonunda birçok oyunla 67 kez perde açan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu süreçte 30 bin tiyatro severle bir araya geldi. Şehir Tiyatrosu, provalarını sürdürdüğü farklı temsillerle yeni sezon için seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

“Yeni sezon için provalarımızı yapıyoruz”

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, 60 kişilik kadroyla temsilleri hazırladıklarını ve sanatseverlerle buluştuklarını ifade ederek, 2021-2022 sezonunu değerlendirdi. Sezona, birlikte yaşamasını öğrenmek zorunda olan insanların hikayesini konu alan ‘Gökkuşağının Altında’ isimli çocuk oyunu ile başladıklarını anlatan Atak, “Çocuk oyunumuzun hemen arkasından, geçen yıldan repertuvarımızda kalan Nazım Hikmet’in yaşam öyküsü ve onun şiirlerinden oluşan ‘Aslolan Hayattır’ oyunu ile yine çok kıymetli Amerikalı yazar Sam Bobrick’in ‘Halktan Biri’ oyununu sahneledik. Bu yılki temamız demokrasi kültürüydü, biraz da bunu anlatmaya çalıştık. Sabahattin Ali’nin çok önemli hikayelerinden oluşturulan ‘Ölümü Ardında Gezdirenler’ oyunumuz, Tuncer Cücenoğlu’nun kadın erkek ilişkileri üzerine kurduğu ‘Matruşka’ oyunumuz, yine şiddetin aslında çocuklardan değil, ailelerden kaynaklandığını, çocukların kendi arasındaki şiddeti de ailede görüp uyguladıklarını anlatan ‘Vahşet Tanrısı’ oyunumuzla seyircimizin karşısına çıktık. Türkiye’nin hali ile pek alakadar olmayan, ‘bana dokunmayan bin yaşasın’ diyen insanların başlarına neler gelebileceğini, Adalet Ağaoğlu’nun eserinden sahneye uyarladığımız ‘Kozalar’ oyunu ile anlattık. Ve en son da Cevat Fehmi Başkut’un, Türk edebiyat tarihinde çok önemli bir yeri olan klasiklerden ‘Buzlar Çözülmeden’ oyunumuzla yine seyircimizle buluştuk. Sezonu bu oyunlarla kapattık, ancak önümüzdeki sezon için de provalarımızı yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Oyunlarımız Mersin dışında da sahneleniyor”

Mersin’in yanı sıra il dışında da oyunlar sahnelediklerini aktaran Atak, “En az 3 uluslararası festivale ve 4 ulusal festivale katıldık. İstanbul’da 2 kez katıldığımız uluslararası festivaller oldu. Birine ’Matruşka’, diğerine ’Kozalar’ oyunuyla gittik. İzmir’e 1, Ankara’ya 2 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yine 1 oyunumuzla turne gerçekleştirdik. Ayrıca Hatay’da EXPO Fuarı çerçevesinde bir oyun oynadık. Ama elbette ki birinci görevimiz Mersin ve Mersin’in ilçeleri. Yaz sezonunda da yine oyunlarımız devam ettiği için, açık hava temsilleri ile yine ilçelerdeki seyircimizle buluşmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Atak, oyunların yanı sıra yine Mersin’de çocuklara ve gençlere yönelik kurslar düzenlediklerini, bu kurslarda hareket, doğaçlama, diksiyon, ritim gibi dersler verdiklerini anlattı. Gençler ve çocuklardan oluşan toplam 122 kişinin katılım belgesi hak kazandığını söyleyen Atak, “Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in imzaladığı katılım belgelerini, bu hafta içinde dağıtmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl tiyatromuzun bütün çalışanları 29 ödülle taçlandırıldı”

Atak, Başkan Vahap Seçer’in tiyatronun yeniden yapılandırılmasında büyük emeği ve her alanda desteği olduğunu ve kendilerinin 2 onur ödülü aldığını ifade ederek, “Türkiye’deki çok şanslı kurumlardan biriyiz. Dünya çapında bir sopranoyla çalışıyoruz. Sevgili Bengi İspir Özdülger, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörümüz. Onun destek ve katkılarıyla yolumuza devam ederken, onun da aldığı özel ödüller, jüri ve emek ödülleri var. Bu yıl, şu ana kadar tiyatromuzun bütün çalışanları 29 ödülle taçlandırıldı. İdari birimlerimiz oluşmaya başladı. Çok şahane bir terzi atölyemiz kuruldu. Artık kendi kostümlerimizi kendimiz üretiyoruz. Çok yakında bir dekor atölyemiz de kurulacak. Dekorları saklamak için de Macit Özcan Tesisleri içinde çok şahane bir depomuz var” şeklinde konuştu.

“Perdeleri 14 Ekim’de ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ ile açacağız”

Söyleşiler, workshoplar ve daha birçok çalışmayla 1 yıl boyunca durmaksızın ilerlediklerini kaydeden Atak, yeni sezon hakkında da bilgiler vererek, şöyle devam etti: “Biz kendimizi artık durduramayacak bir yerdeyiz. Bu sezonu çok keyifli kapattık diyebiliriz. Şu anda da büyük usta Haldun Taner’in kaleme aldığı ve Türkiye’nin yaşayan en büyük bestecisi diyebileceğimiz Cem İdiz’in müziklerini bestelediği ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ ile sezonu açacağız. 14 Ekim’de seyircimizle bu oyunda buluşacağız. ‘Buzlar Çözülmeden’ oyunumuz devam edecek, ama yeni oyunlarımız var. İyileşmeye çalışan bir toplum, ekonomik krizler ve aile ilişkilerini anlatan bir ‘Sırça Biblolar’ oyunumuzla seyircimizin karşısına çıkacağız. Gülmek isteyenler için de ‘Büyük Aşıkların Sonuncusu’ gibi vodvil tarzında oyunlarımız var. Yeni bir çocuk oyunumuz var. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir türlü iş bulamayan, annesi tarafından her sabah okunmuş pirinç yutturulup iş aramaya gönderilen bir gencimizin hikayesi var. Mimar Sinan’ın hayatıyla ilgili bir oyun çalışıyoruz. Geçen yıl Nazım Hikmet trendi, bu yıl da Orhan Veli’den bir müzikal hazırlıyoruz. Orhan Veli’nin bütün şiirleri ve bestelenmiş şarkıları seslendirilecek.”