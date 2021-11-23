Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, oyunlarını ilçelerde de sahneliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Şehir Tiyatrosu oyunları, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de sahneleniyor. Turne programına “Vahşet Tanrısı” oyunuyla Tarsus’ta başlayan Şehir Tiyatrosu ekibi, “Matruşka” oyununu Mut ve Erdemli sahnesine taşıdı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde gerçekleştirilen “Halktan Biri”, “Matruşka”, “Vahşet Tanrısı” ve “Gökkuşağının Altında” oyunları ile belirli aralıklarla kent merkezinde sahneye çıkan Şehir Tiyatrosu ekibi, turne kapsamında ilçelere de gidiyor. Ekip, turne kapsamında ilk olarak seyircileri Tarsus’ta “Vahşet Tanrısı” ile selamlamıştı. Yasmina Reza tarafından kaleme alınan oyun, özel bir kolejde sahnelendi. Komedi türünde olan oyunda, aile içi ilişkiler ve eşler arasındaki diyaloglara vurgu yapılırken, oyuncuların performansları büyük beğeni topladı.

Tiyatro sanatçılarının prömiyerini 13 Kasım’da Nevit Kodallı Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği “Matruşka” oyunu, Mut seyircisinden büyük alkış topladı. Kısa süre önce Mut Belediyesi Konferans Salonu’nda sahnelenen oyuna Mutlu tiyatroseverlerin ilgisi yoğun oldu. Şehir Tiyatrosu ekibi aynı oyunu Erdemli sahnesine de taşıdı.

2019 yılında yaşamını yitiren 70 kuşağı yazarlarından Tuncer Cücenoğlu’nun oyunu Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelendi. İki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka oyunu, 29 Kasım’da Gülnar Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.