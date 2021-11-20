Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilçelerde de sahnede

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun oyunları ilçelerde de sahnelenmeye başladı. Yasmina Reza tarafından kaleme alınan “Vahşet Tanrısı” adlı oyun, Tarsus’ta sanatseverlerle buluştu.

Yasmina Reza tarafından kaleme alınan oyun, Tarsus’ta sahnelendi. Komedi türünde olan oyunda, aile içi ilişkiler ve eşler arasındaki diyaloglara vurgu yapılırken, oyuncuların performansları büyük beğeni topladı. Oyunu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, Belediye Meclis üyeleri, ilçe protokolü ve çok sayıda sanatsever izledi.

Oyun sonunda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünzile Kuru tarafından sanatçılara ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger’e çiçek ve Şahmeran işlemeli tepsi hediye edildi.