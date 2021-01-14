Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 3 ödül birden aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde 3 ödüle birden değer görüldü. Şehir Tiyatrosu oyuncuları ‘Yılın Tiyatro Ekibi’ ödülünü alırken, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger de ‘Jüri Özel Ödülleri’ ile onurlandırıldı.

İstanbul’da Emek ve Başarı Ödüllerini gerçekleştiren Yeni Tiyatro Dergisinin Uluslararası Emek ve Başarı Ödüllerinden 3’ü Mersin Büyükşehir Belediyesinin oldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak Jüri Özel Ödülleri ile onurlandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularına da Yılın Tiyatro Ekibi Ödülü verildi.

Koordinatörlüğünü Yetkin Yüksel’in, Başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş’ın yaptığı organizasyonun jürisinde, Mustafa İri, Prof. Dr. Sema Göktaş, Prof. Dr. Erhan Tuna, Hacer Akbaba ve Şule Kazgan gibi önemli isimler yer aldı.

Şehir Tiyatrosunda yeni bir yapılanmaya giden ve Genel Sanat Yönetmenliğine Murat Atak’ı getiren Mersin Büyükşehir Belediyesinin tiyatro ekibini daha da güçlendirmek için açtığı sınava, yurdun dört bir yanından 700 sanatçı başvurmuştu. Şehir Tiyatrosunda görev alacak yeni sanatçıları, ünlü sanatçı Cihan Ünal’ın da aralarında bulunduğu uzman bir jüri belirlemişti. Türkiye’de ilkler arasında yer alan jüri, konusunda uzman akademisyenler ve kendini sanatında kanıtlamış önemli temsilcilerden oluştu.