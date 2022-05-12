Mersin Büyükşehir Belediyesi, plajları yaza hazırlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin sahillerini yaza hazırlıyor. Denizkızı A.Ş. bünyesinde bulunan plajlarda temizlik ve tesviye çalışması gerçekleştiren ekipler, kış aylarının ardından kıyıda biriken atıkları ve kurumuş otları teknik ekipmanlar yardımıyla temizliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce misafiri ağırlayan Mersin sahillerinde yaz temizliği başladı. Büyükşehir Belediyesi Denizkızı A.Ş.’nin işlettiği plajlarda teknik ekipmanlarla temizlik çalışması yapan ekipler, sahilleri vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor.

Ekipler, kıştan kalma atıkları temizledi

Çalışmalar, Muhtarlık İşleri Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesinin iş birliği ile gerçekleştiriliyor. Çalışmaların sürdürüldüğü Kocahasanlı plajında ekipler, özellikle kış aylarında yaşanan deniz kabarması ve dere taşkınlarıyla kıyıda biriken atıkları temizledi. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan plajlardan biri olan Kocahasanlı’da ekipler; aralarında taş, plastik, izmarit ve sazlık parçalarının bulunduğu sahili atıklardan arındırdı. Kurumuş otları da çapalayan ekipler sahili tertemiz hale getirdi.

“En ince detayları düşünüyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, sahilde gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Uzunbağ, “Büyükşehir Belediyesi’ne ait Denizkızı Turizm A.Ş.’nin Kocahasanlı’da işlettiği 2 adet plajımız var; biri günübirlik, birisi çadır alanı. Bu plajımızda yaza hazırlık temizliğine başladık. Otları, kumları, izmaritleri temizliyoruz. Kışın serbest bıraktığımız bu alanlarda bırakılan hasarları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.

Pandemiyle ilgili yasakların kalktığını ve vatandaşların sahile daha rahat bir şekilde geleceğini de söyleyen Uzunbağ, “Bu sene halkımızın daha rahat bir şekilde sahili, denizi kullanacağı düşüncesiyle sahilde genel bir temizlik yapıyoruz, Hem Mersin’in yerli tatilcileri hem de Mersin’e dışarıdan gelen tatilcilerin çok daha rahat bir tatil geçirebilmeleri için en ince detayları düşünerek yaz temizliği yapıyoruz” diye konuştu.