Mersin Büyükşehir Belediyesi personellerine yangın eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, farklı birimlerinde çalışan personellerine, yangın tüpü kullanımı konusunda uygulamalı eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü bahçesinde ve Toplu Taşıma Grup Amirliğinde, yangın tüplerinin kullanımı konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliğinde görevli eğitim amiri İsmail Ceyran, muhtemel müdahalelerde yangın tüplerinin cinsi ve kullanım şekilleri hakkında detaylı bilgi verdi. Mutfaklarda ocakta oluşabilecek yağ yangını, elektrik kontağından kaynaklanabilecek alevlenmeler, sobadan çıkabilecek yangınlar ve diğer durumlarda yangın tüplerinin hangisinin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı hakkında personelleri bilgilendiren Ceyran, yangın tüplerinin kullanımı esnasında rüzgarın muhakkak arkaya alınması gerektiğini vurguladı.

Eğitim çalışmalarında kontrollü bir şekilde yakılan alanlara yangın tüpleriyle müdahale edilerek, tüplerin kullanım şekilleri personele uygulamalı olarak gösterildi.