Mersin Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde sosyal projeleri yoğunlaştırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, özellikle pandemi sürecinin yaşandığı bu süreçte sosyal projeleri yoğunlaştırdı. Bu kapsamda halk karttan aşhaneye, mahalle mutfaklarından süt dağıtımına, emekli evinden kıyafet evine, eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinden eğitim yardımına kadar birçok projeyle vatandaşların ihtiyaçları karşılınıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde önemi daha da artan sosyal hizmetler konusunda çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu zorlu süreçte vatandaşlardan gelen tüm talepler karşılandı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlara destek sağlayan halk karttan şu anda 11 bin 282 kişi faydalanıyor. Halk karttan yararlanan vatandaşlar, anlaşmalı yerel esnaftan geniş ürün yelpazesinde alışveriş yapabiliyor. Böylelikle hem ihtiyaç sahiplerine hem de esnafa destek veriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez ve Tarsus ilçesinde hizmet veren iki aşhanesi ile yoksulluk, engellilik, yaşlılık veya sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan ihtiyaç sahiplerine hafta içi 5 gün tek öğün olmak üzere ücretsiz sıcak yemek ulaştırıyor. Merkezdeki aşhaneden günlük bin 268 kişiye, Tarsus’taki aşhaneden ise 87 kişiye yemek hizmeti veriliyor.

Büyükşehir ekipleri, salgın sürecinde de vatandaşlara sıcak yemek sağladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle oluşturulan kriz merkezine gelen başvurular sonucunda ihtiyaç sahibi ve evinden çıkamayan vatandaşlara, günlük ortalama 9 bin kişilik yemek ulaştırıldı. 23 Mart-1 Haziran 2020 tarihleri arasında toplam 415 bin 347 kişilik sıcak yemek yardımı yapıldı.

Pandemi sürecinde de süt dağıtıldı

Büyükşehir tarafından Mersin’de ilk kez yapılan hizmetlerden olan mahalle mutfağının ilki Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde, 13 Mart 2020 tarihi itibariyle hizmet vermeye başladı. Aşhanede 3 çeşit ve tek öğün olarak hazırlanan yemekler, 17.00-19.00 saatleri arasında 3 TL karşılığında vatandaşlara sunuluyor. Ayrıca 3 mobil mahalle mutfağı da kentin çeşitli mahallelerinde konuşlanarak yurttaşlara yemek hizmeti sunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019’un Kasım ayında Mersin’de ilk defa başlatılan proje kapsamında Mersin merkez, Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde haftanın 6 günü belirlenen 44 farklı noktada vatandaşlara çorba ikram ediliyor. Büyükşehir’in Kasım 2019’da başlattığı ve çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Süt Senin Gurur Mersin’in” adını taşıyan okul sütü projesi, pandemi sürecinde de devam etti. Korona virüs salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından Sosyal Hizmetler ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sütleri öğrencilerin evlerine kadar götürdü. Pandemi öncesi dönemde Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde toplam 35 ilkokulda, haftada 2 gün toplam 28 bin öğrenciye süt dağıtımı yapılarak, haftalık 56 bin paket süt öğrencilere ulaştırıldı.

Entegre yapı, Halkkent’in çehresini değiştirecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Halkkent Mahallesi’nde kuracağı entegre yapıda taziye evi, emekli evi, kadınlar için meslek edindirme kurs atölyeleri, öğrenciler için dershane, çocuklar için kreş yer alacak. Proje, yıllardır ihmal edilen Halkkent’i kalkındıracak, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerinin sosyalleşmesine, kişisel gelişimine katkı verecek. Entegre yapının zemin katında bulunan dükkanlar da mahalleyi canlandıracak. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Halkkent’in çehresini değiştirecek entegre yapının bölgeye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Seçer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların daha çok taziye evleri talep ettiğini ifade ederek, “Bazı yerlerde çok amaçlı toplum merkezleri oluşturacağız, bazı bölgelerde daha lokal taleplere, örneğin taziye evi taleplerine yanıt vereceğiz. 2023 sonuna kadar bu taleplerin yoğun olduğu Akdeniz’de ve Toroslar’da talepleri karşılayacağız” dedi.

Pandemide 11 bin 890 adet bebek paketi dağıtıldı

Bebekleri olan dar gelirli aileler için korona virüs salgını sebebiyle yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla “El Bebek Gül Bebek Projesi” başlatıldı. Salgında hizmet veren kriz merkezine gelen talepler doğrultusunda, içerisinde bebek bezi, bebek maması, şampuan, ıslak mendil ve sabunun bulunduğu 11 bin 890 adet bebek paketi ailelere hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi, 19 Mart 2020’de hizmete açtığı kıyafet evi ile Mersin’de bir ilki daha gerçekleştirdi. Kıyafet evinin ilk şubesi Ulu Çarşı’da açıldı ve öncelik çocuklara verildi. Ağustos ayı itibariyle toplam 795 ihtiyaç sahibi aile hizmetten faydalandı. Tek bir ailenin en az 4 kişiden oluştuğu düşünüldüğünde bugüne kadar Kıyafet Evi’nden yararlanan kişi sayısı yaklaşık 3 bin 200’ü buluyor. Yoksul ve ihtiyaç sahibi yurttaşlar, Kıyafet Evi’nden yılda 3 kez, kişi başı 3 parça kıyafet alabiliyor.

Emekli Evi, emeklilerin ikinci evi oluyor

Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de yaşayan emekli vatandaşların emeklilik süreçlerini daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri ve kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla merkez ve Tarsus’ta hizmet veren emekli evinde çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenliyor, aynı zamanda ücretsiz olarak çay ve kahve ikramı yapılıyor. 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle Mersin Emekli Evi’nden bin 318, Tarsus Emekli Evi’nden ise 45 emekli vatandaş yararlanıyor. Üniversite öğrencilerine haftanın 7 günü sabahları çorba, gün boyu ise çamaşır yıkama-kurutma, çay ve mini kütüphane hizmeti sunan çamaşır kafe, Mersin’de bir ilk olarak Kasım 2019’da açıldı. İlki Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi’nde hizmete giren çamaşır kafenin ikinci şubesi Tarsus ilçesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi’nde hizmete başladı. 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle Mersin Çamaşır Kafe’den toplam 423 öğrenci faydalandı.

Kentin göç sorunu ile ilgili çalışmalar uyum masası ile yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılından bu yana yaşanan kitlesel göçten en çok etkilenen illerden olan Mersin’de göçle birlikte meydana gelen kültürel, psiko-sosyal ve fiziki sorunların en aza indirilmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde uyum masası oluşturdu. Uyum masası ile ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunlar için öncelikle envanter çalışması yapmak, göç eden bireylerin kente entegrasyonunu sağlamaya yönelik psiko-sosyal uyum faaliyetleri gerçekleştirmek, eğitim seminerleri düzenlemek ve kentsel değerlerin kazanılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, ailesinin ekonomik durumunun yetersiz olması sebebiyle üniversite sınavına hazırlanmak amacıyla ücretli kurs desteği alamayan lise son sınıf veya mezun öğrencilere eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde ücretsiz eğitim olanağı sağlıyor. Mersin merkezin yanı sıra Tarsus, Anamur, Gülnar, Silifke, Mut, Erdemli ve Aydıncık’ta hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenci sayısı 4 bin 334 öğrenciye çıkarıldı. Pandemi sürecinde eğitime ara verilmesinin ardında, kurs merkezlerinde uzaktan eğitime geçildi.

7 bin 384 üniversite öğrencisine eğitim yardımı

Büyükşehir Belediyesi, devlet üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerinde okumaya hak kazanan, vakıf üniversitelerinin ise yine 4 yıllık bölümlerini tam burslu olarak kazanmış, ailesinin Mersin’de ikamet etmesi şartı ile başvuru yapan üniversite öğrencilerine eğitim yardımı yapıyor. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında bin lira olan eğitim yardımı, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bin 250 liraya çıkarıldı. 7 bin 384 üniversite öğrencisi bu hizmetten yararlandı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla öğrenim yardımı 2020-2021 eğitim dönemi için bin 400 lira yükseltildi. Doğal afet veya yangından evi zarar gören ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev eşyası yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2019 yılı Nisan ayından bu yana toplam 202 aileye eşya yardımında bulundu. Büyükşehir ekipleri, 2020 yılında yeni bir uygulama daha başlatarak, doğal afet ve yangından zarar gören, yaşadığı mekânın yaşam koşullarının uygun olmadığı tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin evlerine sosyal hizmet uzmanlarının incelemelerin ardından bakım, onarım, tadilat, boya ve badana işlemleri de yaparak, yurttaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesini amaçlıyor. 2020 yılı içerisinde 9 aile bu hizmetimizden faydalandı. Büyükşehir Belediyesi, dini bayramlarda gıda yardımı, iftar yemeği, kurban bağışı gibi hizmetlerle de vatandaşların yanında yer alıyor. Dini ve milli bayramlarda mevlit ve taziye yemeği hizmeti de gerçekleştirilirken, şehit aileleri ve gazilere yönelik psiko-sosyal destek hizmeti sağlanıyor, ev ziyaretleri yapılıyor.