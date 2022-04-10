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Mersin Büyükşehir Belediyesi otobüs filosunu yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, merkeze bağlı kırsal mahalleler ile Tarsus merkez ve kırsal mahallelerinde hizmet verecek olan 67 yeni ’limon’ türü otobüsün ilk teslimatı yapıldı.

MERSİN 10.04.2022, 18:43
Mersin Büyükşehir Belediyesi otobüs filosunu yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, merkeze bağlı kırsal mahalleler ile Tarsus merkez ve kırsal mahallelerinde hizmet verecek olan 67 yeni ’limon’ türü otobüsün ilk teslimatı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nisan ayı içerisinde 67 yeni otobüs araç filosuna katılacak. Engelli rampası, ücretsiz Wi-Fi ve telefon şarj cihazı imkânları ile 8,5 metrelik dizel atak ve kısa dorseli otobüsler, Mersin merkeze bağlı kırsal mahalleler ile Tarsus merkez ve kırsal mahallelerinde hizmet verecek. Ulaşımda vatandaşların konforlu seyahat etmesi amacıyla filoya kazandırılan yeni ’sarı limonlar’ın bir başka özelliği de özel gereksinimli vatandaşlar için tamamen engelsiz özelliklere sahip olması. Ayrıca, güçlendirilmiş klima sistemi de Mersin’in yaz aylarında vatandaşlara önemli rahatlık sağlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, otobüs filosuna kazandırılan 26 yeni ’sarı limon’un kent turuna katıldı. Başkan Seçer, otobüs filosunun yenilenip gençleşmesine dair yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 87 çevre dostu CNG’li yeni otobüsün Mersinlilerin hizmetine girdiğini ve bu otobüslerin 14’ünün körüklü araçlardan oluştuğunu hatırlattı. Bu yıl içerisinde de toplam 185 aracın hizmete gireceğini belirten Seçer, “Bunun 67 adedi bu ayın sonuna kadar bize teslim edilecek. Bu otobüsler 8,5 metrelik daha kısa dorseli otobüsler. Köy yollarında ve dar sokaklarda kullanıma elverişli otobüsler. Bugün 26 adedini Mersinlilerin hizmetine sunuyoruz. Bunlar merkeze bağlı köy hatlarında seferlere çıkacaklar. Yine ay sonunda 41 adet yeni otobüsümüz teslim edilecek. Bu da Tarsus’un dar sokaklarına uygun. Hem köy seferlerini yapacak hem merkezde hizmet verecek. Yine eylül ayında 34’ü körüklü toplam 118 yeni otobüsümüz bize teslim edilecek ve okulların açılmasıyla beraber de bu otobüsleri de devreye alacağız. Toplamda göreve geldiğimiz günden bu yana 272 adet yeni otobüsümüzü Mersinlilerin hizmetine sunmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Kafalar değişince Mersin’de ne çok şey değişti, değişmeye de devam edecek" dedi.

“Konfor olarak en üst düzeydeki otobüslerimiz”

Yeni otobüslerin Mersin’e hayırlı olması dileğinde bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu da yeni araçlar hakkında bilgi verdi. Otobüslerin oturarak 26, ayakta 32 yolcu olmak üzere toplam 58 kişiye hizmet vereceğini belirten Topçuoğlu, “Konfor olarak en üst düzeydeki otobüslerimiz. Otobüslerimiz her türlü teknik donanım ve altyapı düşünülerek hazırlanmıştır. Mesela burada gördüğünüz telefon şarj cihazları, Wi-Fi, internet, uzaktan erişim. Camlarımız ısı ve ışığa karşı son derece duyarlı olup, ısı ve ışığın içeriye alınmasında oldukça konforlu camlar. Otobüslerimiz engelli vatandaşlarımız için uyumlu, yere yakın tabanlı otobüslerdir. Engelli vatandaşlarımız inerken, arkada gördüğünüz panel direkt diğer araçlara ‘engelli vatandaş iniyor’ ikazını vermektedir. Yine otobüslerimiz gördüğünüz gibi oldukça yüksek donanımda mobil NVR güvenlik kameralarıyla donatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Otobüslerin en büyük özelliklerinden birinin de yol tutuş ve şerit çizgisi takip sistemi olduğunu söyleyen Topçuoğlu, “Mobil NVR kameralarımız otobüslerimizin tamamını iç görseline alacak şekilde son derece güvenli yolculuğa haiz şekilde planlanmıştır” diye konuştu. Mersin’in sıcak hava şartlarında vatandaşlara rahat nefes sağlayacak ileri derecede klima sistemlerinin de araçlarda mevcut olduğunu belirten Topçuoğlu, “Bu klima sistemlerinin bir özelliği, taze havayı alıp içeriye verip, içerideki pis havayı kesinlikle içeride dolanım yapmadan dışarıya atma özelliğidir” dedi.

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