banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri açmaya devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’ne bir yenisini daha ekledi. Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi’nde yeni açılan kurs merkezinde öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanıyor.

MERSİN 10.11.2021, 10:36
Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri açmaya devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’ne bir yenisini daha ekledi. Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi’nde yeni açılan kurs merkezinde öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda açtığı kurs merkezinden 8. sınıf öğrencileri ücretsiz faydalanabiliyor. Alanında uzman öğretmenlerin görev yaptığı kurs merkezinde dersler haftanın 5 günü devam ediyor. Kayıtların sürdüğü Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, öğrenci belgesi, 5, 6 ve 7’nci sınıfa ait not ortalamalarını gösteren belge ile aile gelir bildirimi belgelerini kurs merkezine getirerek, yapılan gerekli incelemelerin ardından merkezden faydalanabiliyor.

“Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına adımlar atıyoruz”

Turgut Türkalp Mahallesi’nde yer alan kurs merkezinin sorumlusu Umut Demirkıran, merkezde salgın tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, “Mersin genelinde eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına adımlar atıyoruz. LGS kurs merkezimiz hizmete girmiştir. Kayıtlarımız da hala devam ediyor. Kurs merkezlerimizi ihtiyaç duyulan mahaller için açıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımız için daha iyi hizmet etme amacı içerisindeyiz” dedi.

Merkezde Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görev yapan Güney Oran ise uzun süredir LGS’de ve sınav hazırlık gruplarında öğrenci hazırlama çalışmaları yaptığından bahsederek, “Bu proje içerisinde bulunmak, bu çocuklarımız için fırsat eşitliği oluşturmak çok önemli. Çok dinamik ve çok mutlu başladık. Umutlarımız var, öğrencilerimizin hayalleri var. Onların hayallerine dokunmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ayrıca bu bize onur ve gurur veriyor. Öğrencilerimiz çok umutlu. Dolayısıyla çok güzel işlere de imza atacağımıza eminim. Öğrencilerimizin hayallerine gitmeleri yolunda kilometre taşları oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla onların da hayal güçlerine, becerilerine, akademik olarak her anlamda dokunmayı hedef edindik” diye konuştu.

“Eğitim geleceğe yatırımdır, yaşama yatırımdır”

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şerif Atilla da Büyükşehir Belediyesinin Turgut Türkalp Mahallesi’nde açtığı LGS kursunun fırsat eşitliği açısından bölgeye muazzam bir hizmet olduğunu vurgulayarak, “Büyükşehrin en büyük yatırımının eğitim olduğunu düşünüyoruz. Diğer yatırımlar tabi ki çok çok önemli ama eğitim bambaşka, geleceğe yatırımdır, yaşama yatırımdır. Pırıl pırıl gençler var burada. Biz de onları olabildiğince zirveye çıkarma adına elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Emin Bolat, “Okulumuzda, ‘Büyükşehir Belediyesi böyle bir imkan sağlıyor’ dediler. Ben de kayıt oldum ve mutluyum. Çünkü LGS’ye hazırlanıyordum ve LGS’de iyi puan çekmek için dershaneye gidemiyorduk çünkü pahalıydı” dedi.

8. sınıf öğrencisi Fatma Atilla, Büyükşehrin kurs merkezinde eğitim aldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin bize tanıdığı bu ayrıcalığı çok sevdik. Hepimiz çok mutluyuz. Yeni öğrenciler, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenler, yeni dersler. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bunun için de Büyükşehir Belediyemize nasıl teşekkür edeceğimizi hiçbir şekilde bilmiyorum. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6