Mersin Büyükşehir Belediyesi kreş sayısını 4’e çıkardı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin açmaya hazırlandığı 2 yeni kreşle birlikte kentteki kreş sayısını 4’ı çıkardığı bildirildi.

Çalışan annelerin en fazla ihtiyaç duyduğu kreş sorununa çözüm olan, Adile Teyze ve Münir Özkul kreşlerine ek 2 yeni kreş için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, Toroslar Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi ve Tarsus Şehit İshak mevkinde 2 yeni kreş daha açıyor. Özellikle dar gelirli ve çalışan ailelerin yoğunlukta olduğu Halkkent Sosyal Yaşam Merkezinin öğrenci kapasitesi 45, Tarsus’ta açılacak olan kreşin ise 70 olarak belirlendi.

“Kreşlerdeki toplam öğrenci sayımızı 190’nın üzerine çıkartacağız”

Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, mevcut 2 kreşte hazırlıkların tamamlandığını ve yeni açılan 2 kreşte ise son aşamaya geldiğini belirterek, “Öğretmenlerimiz heyecanla çocuklarımızı bekliyor. Yeni eğitim öğretim yılında Mersin Büyükşehir Belediyesinin 4 Çocuk Gelişim Merkezi, aktif bir halde çocuklarımıza hizmet verecek. Daha önce açılan Adile Teyze ve Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezimizde toplam öğrenci kapasitesi 75 iken, yeni açılacak çocuk gelişim merkezlerimizle birlikte toplam öğrenci kapasitesini 190’nın üzerine çıkartacağız. Halkkent’teki Çocuk Gelişim Merkezimizde öğrenci kapasitesi 45, Tarsus’taki merkezimizde 70 olacak” dedi.

“Kreşlerde çocukların tüm gelişim alanları takip ediliyor”

Kreşlerde verilen eğitimin içeriğine de değinen Tanışık, “Çocuk Gelişim Merkezlerimizde, alanından mezun öğretmenlerimizle birlikte, çocukların gelişim alanlarına yönelik sosyal ve psikolojik öz bakım, psikomotor gelişimleri, duygusal gelişimlerine yönelik çalışmalar ve etkinlikler düzenliyor. Tüm yıl boyunca bu etkinlikler öğretmenlerimiz tarafından uygulanmakla birlikte, çocukların tüm gelişim alanları da takip ediliyor. Bu konuda ailelere geri dönütler veriyoruz. Aynı zamanda, çocuklarımızın bireysel gelişimlerini daha iyi destekleyebilmek adına, ailelerle bireysel görüşmeler de yapıyoruz” diye konuştu.

Kreşler ve başvuru hakkında bilgi almak isteyenlerin, kreş iletişim numarası olan 0538 682 77 58’i arayarak bilgi alabilecekleri kaydedildi.