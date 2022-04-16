Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’ndan bahar konseri

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın Atatürk Parkı içerisindeki Amfi Tiyatro’da düzenlenen Bahar Konserine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nin düzenlediği konserde Kent Orkestrası sahne aldı. Konserde çalınan müzikler ile keyifli vakit geçiren vatandaşlar, Türkçe ve yabancı pop şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Çocuklar da konser coşkusunu dans ederek yaşadı. Konsere Seçer çiftinin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri katıldı. Kent Orkestrası’nı tebrik ederek, Orkestra Şefi Dainel Fedorean’a çiçek veren Başkan Seçer, “Bir aradayız, mutluyuz, huzurluyuz. Güzel Mersinimizde Ramazan ayını idrak ediyoruz. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Mersinliler bizleri ekranları başında da izliyorlar. Bu konserlere yurttaşlarımızın daha çok rağbet etmelerini istiyorum. Biliyorum farkında değiller. Çünkü unutturulmuştu bu konserler. İnsanların bir araya gelmesini, güzel müzikler, şarkılar, türküler eşliğinde bir arada olmasını istiyoruz. Mersin’de birçok şey değişti, çünkü kafalar değişti. Değişmeye de devam edecek” dedi.

Mersinlilerin huzuru ve mutluluğu için çaba gösterdiklerini söyleyen Seçer, “Burada mutlulukla oynayan çocuklarımızın hepsi ayrı ailelerin çocukları ama kardeşçe oynuyorlardı. Biz istiyoruz ki ülkemizde herkes kardeşçe el ele tutuşsun. Kavga olmasın. Ayrım olmasın. Gayrım olmasın. Bütün arzumuz bu. Ben Orkestramızı kutluyorum. Başta Daniel Fedorean olmak üzere pırlanta gibi sanatçılarımız. Burada 5 konuk sanatçı var. 3 sanatçımız konservatuvardan, bir sanatçımız operadan, bir sanatçımız da gönüllü olarak burada. Diğer sanatçılarımız da Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kültür Dairesi’nde sanatçı olarak vazife yapan mesai arkadaşlarım. Hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.