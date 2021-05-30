banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Solingen'de 28 yıl önceki facia gecesinde neler oldu?
Solingen'de 28 yıl önceki facia gecesinde neler oldu?
Sedat Peker'den 8. video: SADAT, El Nusra'ya silah gönderdi
Sedat Peker'den 8. video: SADAT, El Nusra'ya silah gönderdi
WhatsApp'tan yeni açıklama!
WhatsApp'tan yeni açıklama!
Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak?

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı 1. Lige yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, mücadele ettiği 2020-2021 sezonu 2. Lig B grubu müsabakalarını namağlup şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lige yükseldi.

MERSİN 30.05.2021, 12:30
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı 1. Lige yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, mücadele ettiği 2020-2021 sezonu 2. Lig B grubu müsabakalarını namağlup şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lige yükseldi.

Mersin ekibi deplasmanda çıktığı tüm maçlardan galip ayrıldı. Kadın Hentbol Takımı, Karaman Minik, İzmir Gençlik, İzmir Bornova Belediye, Konya Hoca Ahmet Yesevi, İstanbul Defne On Otomasyonile Samsun Gençlik ve Spor Kulubü ile oynadığı maçlarda 6’da 6 yaparak 12 puanla namağlup şampiyonluğu göğüsledi.

2020-2021 sezonu 2. Lig B grubu müsabakalarından namağlup ayrılarak şampiyon olan takım, 12 yıl sonra 1. Lige yükseldi.
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu