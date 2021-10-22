Mersin Büyükşehir Belediyesi, “İtfaiye Bilgi Sistemi”ne geçiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, “İtfaiye Bilgi Sistemi”ne geçiyor. Olaylara daha hızlı ve etkin müdahale imkanı sağlayacak sisteme kentteki birçok kurum ve kuruluş da entegre olacak. Bu sayede bilgi alışverişi sağlanarak olayların başlangıçtan bitim aşamasına kadar en az zararla atlatılması sağlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Afet Koordinasyon Merkezine entegre olarak kullanılan İtfaiye Bilgilendirme Sistemini yapılan iş birliği ile Mersin İtfaiyesinde de kullanmaya başlıyor. İstanbul’daki uygulamaya ek olarak Mersin’deki kurum ve kuruluşlar da sisteme entegre olacak. Sistemin, ağustos ayında meydana gelen orman yangını gibi ileride gerçekleşmesi muhtemel felaketlerde ekiplerin koordinasyon ve müdahale gücünü artırması amaçlanıyor.

Bu kapsamda düzenlenen çalıştaya; Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi, İmar ve Şehircilik Dairesinin yanı sıra Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile elektrik ve doğalgaz şirketlerinin temsilcileri katıldı.

İtfaiye, ihbarla ilgili tüm detaylara anında ulaşabilecek

Sistem sayesinde Mersin İtfaiyesine ait personel, araç, yakıt, malzeme, izin, nöbet, sağlık, spor, eğitim, istasyon gibi birçok bilgi bir araya toplanıp yönetilebilecek. Öte yandan, komuta sistemine gelen ihbarların GSM bilgisi analiz edilerek, olayın konumu belirlenebilecek. Konumun sorumlu istasyonu tespit edilip ilgili ekibin mobil uygulamalarına en uygun rota bilgisi, bina bilgisi, olay oluş zamanına bağlı olarak etkilenen nüfus sayısı ve özellikleri iletilebilecek. Bu sayede olayda yapılacak faaliyetler için müdahale planı komutadan takip edilecek şekilde devreye alınabilecek. Sistem, herhangi bir olaya en hızlı ve en etkin müdahaleyi sağlayacak.

“Çalıştığımız kamu kurum ve kuruluşlarının aynı çatı altında olmasını istiyoruz”

İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın, birlikten güç doğacağını belirterek, “İtfaiye Dairesi Başkanlığımızı telefonun içine sığdırmak istiyoruz. Ayrıca beraber çalıştığımız kamu kurum ve kuruluşlarının da aynı çatı altında olmasını istiyoruz. Bunu biz orman yangınlarında gördük, çünkü koordinasyon tamamen iletişim üzerinden oluyor” dedi.

“Bu sistemlerin çok önemli olduğunu bir kez daha gördük”

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım Yönetim Şube Müdürü Mesut Ersin, içerisindeki komuta kontrol ve müdahale sistemiyle entegre bir sistem olan İtfaiye Bilgi Sisteminin Mersin’de de uygulanacağını söyledi. Bu kapsamda yapılan iş birliği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerini ileten Ersin, “İtfaiye Bilgi Sistemi, kendi içinde belli bölümleri olan, bir otokontrolü olan bağdaşır bir sistem. İçinde olay yeri müdahale sistemi var. Araçların kontrolü var ve en önemlisi itfaiyecilerimizin sağlığıyla ilgili de komuta kontrol merkezine veri veren bir sistem. Araç önü ve araç içi kameralarla yazılım hem uygulamaya hem de sisteme bilgi veriyor. Bu sayede yöneticilerimize hamle şansı tanıyor” diye konuştu.

2021 yılında sel, deprem ve yangınların meydana geldiğini hatırlatan Ersin, “Bu sistemlerin çok önemli olduğunu bir kez daha gördük. Belediye Başkanımızın önderliğinde çalışmalara başladık. Kendisi yangılarda sürekli sahadaydı, çok büyük destek verdi” ifadelerini kullandı.

“Daha kısa sürede daha çabuk müdahalede bulunabileceğiz”

Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Bilgi Sistemi Yazılım Proje Yöneticisi olarak görev yürüten Yeliz Kartalkaya, “Öncesinde de erlerimizin hızlarına yetişmek mümkün değildi fakat daha kısa sürede daha hızlı çalışabilmek için bu sistemi tanıdık. Daha kısa sürede daha çabuk müdahalede bulunabileceğiz. Stok girişlerimiz daha az ve kontrollü olacak” dedi.