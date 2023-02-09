Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hatay’a internet erişim noktası kurdu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Hatay’ı da yıkan deprem sonrası internet erişiminde problem yaşanması üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 lokasyonda internet erişim noktası kurdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hatay’da internet erişim çalışmaları yapıldı. Gerekli altyapıyı kuran ve internet güçlendirme çalışması yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da bulunan ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin İtfaiye Merkez Üssü’ ile Samandağ ve Vali Göbeğinde internet erişim noktaları kurdu. Üç yerde kurulan ve ilerleyen günlerde sayısı 10’a çıkarılacak olan internet erişim noktaları sayesinde bölgedeki vatandaşlar yakınlarıyla daha kolay iletişim kurabilecek.

Hem arama kurtarma çalışmaları yapanların hem de vatandaşların birbirleri ile kesintisiz ve sağlıklı iletişim kurabilmesi için internet erişim noktalarını kısa sürede kuran Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz internet hizmeti verecek.