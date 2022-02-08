Mersin Büyükşehir Belediyesi geleceğin aşçılarını yetiştiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı olan ve Tarsus Ötüken Parkı içerisinde yer alan atölyede, minik gurmelere aşçılık eğitimi verilmeye başlandı. Şubat ayı boyunca her cumartesi 7-10 ile 11-14 yaş gruplarına uzman aşçılar tarafından verilecek eğitimlerde, çocukların motor becerilerinin desteklenmesi, sorumluluk alabilmeleri ve pratik tarifler öğrenmeleri amaçlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve gençlerin hayata en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için eğitimlerini destekleyici projelerin yanı sıra özgüvenlerini artıracak ve el becerilerinin gelişmesini sağlayacak atölye çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda, Tarsus Ötüken Parkı içerisinde yer alan atölyede, çocuklara aşçılık eğitimi verilmeye başlandı. Özel uzman aşçılar tarafından verilen eğitimlerde, temel aşçılıkla ilgili uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik atölye çalışmalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

İlk kez Tarsus’ta açıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez Tarsus’ta açılan Minik Gurmeler Aşçılık Atölyesinde, çocukların el becerilerinin artması, özgüven kazanmaları, motor becerilerinin desteklenmesi, sosyalleşmeleri ve bilinçli şekilde kendilerini nasıl besleyebileceklerini öğrenmeleri amaçlanıyor. Eğitimlerde çocuklara sebze doğrama, çırpma, karıştırma, pişirme, baharat miktarları ve diğer temel aşçılık bilgileri öğretiliyor. Çocuklar, eğitimlerin ilk gününde uzman aşçılarla birlikte pişirdikleri peynirli makarna, çorba ve salatadan oluşan menüyü afiyetle yedi.

Çocuklar hem el becerilerini geliştiriyor hem de pratik tarifler öğreniyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Çocuk Gelişim Merkezi aşçılarından Neşe Sarı, “Bu projedeki amacımız, çeşitli yaş grubundaki çocuklarımızın motor becerilerini, sorumluluklarını alabilmelerini; bununla birlikte özgüvenli hissetmelerini desteklemektir. Bu proje sayesinde minik gurmelerimiz, gençlerimiz öğrendikleri tariflerin yanı sıra besin değerleri hakkında bilgi sahibi olacak. Temennimiz, günlük hayatta pratik el becerileri kazanmalarını sağlamak” diye konuştu.

“Tablete, telefona boğulmuş Z kuşağı için çok önemli bir yer”

Kursa katılmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden 10 yaşındaki Cevdet Sefa Duran da “El becerilerimi geliştiriyorum, eğleniyorum, yemek yapmayı öğreniyorum ve çok mutluyum. Çok eğlenceli bir yer burası. Tablete, telefona boğulmuş Z kuşağı için çok önemli bir yer. Bu aşçılık kursuna katkısı olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Annesiyle birlikte yemek yapmayı sevdiğini belirten bir diğer öğrenci Tuana İlayda Akyaz ise “Burada arkadaşlarımla birlikte yemek yapıyorum. Öğretmenlerim bana çok güzel şeyler anlatıyor. Yemeğe merakım var, çok güzel de yemek yaparım” ifadelerini kullandı.