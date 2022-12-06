Mersin Büyükşehir Belediyesi birimler arası spor müsabakaları sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Birimler Arası 1. Spor Oyunları sona erdi, dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Birimler Arası 1. Spor Oyunları sona erdi. 5 farklı kategoride gerçekleştirilen oyunlar neticesinde şampiyon olan takımlar ve bireysel sporcular ödüllerini düzenlenen tören ile aldı.Macit Özcan Spor Tesisleri’nde şampiyonluk maçının tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve tenis branşlarında şampiyon olan takım ve sporculara ödülleri belediye yöneticileri tarafından verildi.

Törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok “1. spor oyunları 5 kategoride yapıldı. Ben katılan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Buradaki amaç yenmek yenilmekten ziyade, elbette yenenlerin hepsini tebrik ediyoruz, özellikle Meski Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nı tebrik ediyoruz. Hak ederek bir şampiyonluk aldınız. Amaç Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm çalışanları arasında bir aidiyet duygusu, birlik beraberlik duygusu oluşturmaktı” dedi.

24 Eylül - 3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen turnuvada, takım oyunları futbol branşında Meski Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı şampiyon olurken, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı takımı ise 3. oldu. Şampiyon ekiplerin ödüllerini Genel Sekreter Olcay Tok verdi.

Voleybol branşında İtfaiye Dairesi Başkanlığı şampiyon olurken, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ise 3. oldu. Voleybolda başarılı ekiplerinin ödüllerini ise Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel verdi.

Basketbol branşında ise Meski Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı şampiyon olurken, İtfaiye Daire Başkanlığı 2. , Meski Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 3.oldu. Başarılı takımlara ödüllerini Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir verdi.

Bireysel oyunlarda ise Kadınlar Masa Tenisi’nde Figen Çevik 1, Emine Özalp 2 ve Ebru Çetin 3. olurken, Erkekler Masa Tenisi’nde ise Süleyman Burak Topaktaş 1, Mustafa Kemal Öz 2 ve Taylan Özgür Sağlam ise 3. oldu. Sporcuların ödüllerini ise Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz verdi.

Tenis branşında ise Kadınlarda Berivan Altun 1, Bircan Kumru 2 ve Funda Battal 3. Olurken, Erkekler Tenis Kategorisinde ise Umut Hasan Çiçek 1, Levent Muştu 2 ve Mustafa Ayan 3. oldu. Sporcuların ödüllerini İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın verdi.