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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5. Uluslararası Biyosidal Kongresine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, online olarak düzenlenen 5. Uluslararası Biyosidal Kongresinde, zararlı haşerelere karşı kent genelinde gerçekleştirdikleri biyosidal uygulamalarını ve salgına karşı yapılan dezenfeksiyon çalışmalarını anlattı.

MERSİN 12.03.2021, 09:48
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5. Uluslararası Biyosidal Kongresine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, online olarak düzenlenen 5. Uluslararası Biyosidal Kongresinde, zararlı haşerelere karşı kent genelinde gerçekleştirdikleri biyosidal uygulamalarını ve salgına karşı yapılan dezenfeksiyon çalışmalarını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Halisdemir, Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesinin iş birliği ile düzenlenen 5. Uluslararası Biyosidal Kongresine katıldı. Halisdemir, 13 oturum şeklinde gerçekleşen kongrede, ‘Yerel Yönetimlerde Pandemi Döneminde Biyosidal Ürün Uygulama Örnekleri’ başlıklı oturumda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak kent genelinde zararlı haşerelere karşı yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Kent zararlıları ile mücadelede temel amaçlarının insan ve çevre sağlığını göz önünde tutarak, doğal dengeyi bozmadan zararlı böcek popülasyonlarını mümkün olduğunca ve uzun süre zararlılık seviyesinin altında tutmaya çalışmak olduğunu ifade eden Halisdemir, vektörel mücadele uygulamalarını ekolojik dengeyi gözeterek yürüttüklerini söyledi.

Larva ve uçkuna karşı kimyasal mücadele yerine lepistesli mücadele

Larva ve uçkunun üreme alanlarının belirlenerek haritalandırıldığını ifade eden Halisdemir, uygulamalarında bölge özelliklerine ve koşullarına uygun ürün ve formulasyonları seçtiklerini belirtti. Direnç gelişimin engellenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla farklı aktif madde gruplarının dönüşümlü olarak kullanıldığının da altını çizen Halisdemir, çevreye verilecek olumsuz etkinin en aza indirilmesi amacıyla toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmaları yapılmış ürünlere öncelik verdiklerini kaydetti. Halisdemir, çevreye zarar veren kimyasal kullanımının önüne geçmek amacıyla larva ve uçkun üreme alanlarına avcı balık olarak lepistes üretip salımını yaparak kimyasal mücadeleye alternatif bir mücadele şekli geliştirdiklerini de ifade etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak 403 personel, 106 adet ilaçlama aracı, 90 adet ulv, 14 adet mistblower, 8 adet araç üstü termal fog, 36 adet holder, 30 adet atomizor ve 50 adet el tipi termal fog ile yılın her ayı mücadele çalışmalarının sürdüğünü anlatan Halisdemir, temel amaçlarının halk sağlığını korurken aynı zamanda çevreyi ve ekolojik dengeyi korumak olduğunu ifade etti.

2020 yılında 1 milyon 25 bin kez biyosidal uygulama yapıldı

Halisdemir, kent zararlıları olarak tanımlanan halk sağlığı ve huzurunu bozan sivrisinek, karasinek, yakarca, fare, pire, kene, hamamböceği gibi vektör (hastalık taşıyıcı) popülasyonların insan sağlığını tehdit etmemesi için Mersin’de belirlenen 160 bin 330 kaynak noktasında yaz-kış düzenli olarak ilaçlama yaptıklarını vurgulayarak, Mersin’in toplam 13 ilçesinde 2020 yılı içerisinde 1 milyon 25 bin 478 kez biyosidal uygulama gerçekleştirdiklerini aktardı.

Uygulamanın yapıldığı başlıca alanları sulama havuzu, gölet, rögar, dere yatağı, foseptik, çöplük ve gübrelik alan, ahır, bodrum, mazgal, menfez, su kanalı ve su kuyusu, denge tankı, arıtma, hidrofor kuyusu, sazlık alanlar, mezbahaneler ve hayvan pazar yerleri oluşturuyor.

15 bin 381 kez dezenfeksiyon uygulaması yapıldı

Biyosidal mücadelenin yanı sıra korona virüs ile de mücadele için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Dr. Halisdemir, halkın yoğun olarak kullandığı alanları düzenli aralıklarla dezenfekte ederek virüsün yayılımını azaltmayı hedeflediklerini belirtti. 2020 yılının mart ayından bu yana 4 ilçe başta olmak üzere özelikle vatandaşların toplu olarak kullandıkları alanlar olan üst geçitler, banklar, parklar, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, ATM, otobüs durakları ve ibadethaneleri dezenfekte eden ekiplerin 15 bin 381 kez dezenfeksiyon uygulaması yaptığını aktarıldı.
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