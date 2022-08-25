Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos’a hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını dolu dolu etkinlikler ve konser programları ile kutlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinliklerle, Mersin merkez ve ilçelerde çok sayıda kutlama programı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos tarihinden önce başlayacak olan ve haftaya yayılacak programlara, Mersinli vatandaşları davet ediyor. Birçok sanatsal ve sportif etkinliklerle 30 Ağustos coşkusuna yakışır etkinlikler düzenleyecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde, Mersinliler zafer coşkusunu doya doya yaşayacak. Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, 26 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da Özgecan Aslan Meydanı’nda özel bir etkinlik düzenlenecek. ‘Zafere Doğru 100. Yıl Oratoryosu’nda, Büyükşehir Belediyesi Sanat Toplulukları’nın oluşturduğu orkestra ve tiyatro sanatçıları, büyük zaferin tarihsel sürecini aryalar, napolitenler ve türküler eşliğinde sahneleyecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı günü de saat 20.00’de yine Özgecan Aslan Meydanı’nda Nova Norda konseri ve ardından aynı yerde saat 21.30’da Gazapizm konseri ile 30 Ağustos coşkusu taçlanacak. Yine 30 Ağustos’ta Mut Kozlar Yaylası’nda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde konser düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından da vatandaşların katılımları ile sportif faaliyetler düzenlenecek. 26-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek sportif etkinlikler çerçevesinde Mersin’de ilk defa yapılacak olan çim hentbolundan tek pota basketbol ve yüzme yarışmalarına kadar çok sayıda faaliyet Mersinlileri bekliyor. Ayrıca 11 Temmuz’da başlayan Fındıkpınarı Zafer Kupası Futbol Turnuvası’nın final müsabakası da 30 Ağustos’ta oynanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Şenlikleri çerçevesinde 27-28 Ağustos tarihlerinde Babil’deki Cumhuriyet Gösteri Merkezi’nde basketbol ve çim hentbolu yapılacak. Etkinlikler saat 18.00’da başlayacak. Ayrıca 27 Ağustos tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Tesisleri’nde saat 09.00’da yüzme etkinlikleri gerçekleşecek.

"Kutlamalarımız 26 Ağustos’ta başlıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, gerçekleştirilecek programlar hakkında. “Kutlamalarımıza 26 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da, Özgecan Aslan’da yapacağımız özel bir etkinlikle başlayacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sanat Toplulukları’nın oluşturduğu orkestra ve tiyatro sanatçılarıyla birlikte bu büyük zaferi kazanmamızı sağlayan, Türk milletinin gerçekleştirdiği bu büyük zaferin yolculuğunu anlatan bir metine uygun aryalar, napolitenler ve türkülerin oluşturduğu bir konsept üzerinden bir gösteri organize ediyoruz. İçinde Nutuk’tan da sözlerimiz var ve Türk milletinin bu büyük zaferi kazandığı yolculukta yaşadıkları o onuru, mücadelesini anlatan, gerçekten çok dokunaklı, herkesin kalbine yansıyan özel bir etkinlik olacak” dedi.

Tüm vatandaşları 26 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da Özgecan Aslan Meydanı’na davet eden Özdülger, “Bu eserin içerisinde Ankara Operası’ndan, Mersin Operası’ndan solist sanatçılar da bulunmakta. Aynı zamanda Adana Senfoni ve Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin de sanatçıları, bizim kendi orkestramıza takviye olacak. Gerçekten görkemli, güzel bir etkinlik olacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın da 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde yapılacak olan sportif faaliyetler hakkında şu bilgileri paylaştı:

“26 ve 30 Ağustos arası, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bir dizi spor etkinliklerimiz var. Çim hentbolu Mersin’de ilk defa yapılacak bir etkinlik. Sahilde yapacağız. Aynı zamanda tek pota basketbol var. Bu da sahilde yapılacak. İsteyen herkes katılabilir, halkımızı bekliyoruz. Ayrıca yüzme yarışmalarımız olacak. Bunların yanında 11 Temmuz’da Fındıkpınarı’nda başlayan Zafer Kupası Futbol Turnuvası’nın final karşılaşması da 30 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.”