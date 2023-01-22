Mersin Büyükşehir Belediyesi 17 kazı ve yüzey araştırmasına destek veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin genelindeki 17 bölgede kazı ve yüzey araştırmalarına ayni, maddi ve gıda kolisi desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, kentteki kültürel ve tarihi birçok çalışmaya verdiği desteğini sürdürüyor. Sanatın tüm kente yayılması için tiyatro gösterimlerinden konserlere, sergilerden festivallere, söyleşilerden atölyelere kadar halka açık birçok etkinlikle vatandaşları bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, önemli tarihi geçmişe sahip kentteki birçok kazı ve yüzey araştırmalarına da destek sağlıyor.

Bu çerçevede Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin genelindeki 17 bölgede kazı ve yüzey araştırmalarına ayni, maddi ve gıda kolisi desteğinde bulunuyor. Önemli kazı alanlarından biri de Aydıncık ilçesinde yer alan Kelenderis Antik Kenti. Kelenderis’deki kazı çalışması ile önemli tarihi buluntular açığa çıktı.

“Kelenderis’de hem koruma hem de kazı çalışmalarımız devam ediyor”

2021 yılından beri Kelenderis Antik Kentinde kazı başkanlığı görevini yürüten, Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Aydın, kazı çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Kelenderis Antik Kenti, 1987 yılından beri aralıksız kazılan ve 2021 yılına kadar 2’şer aylık, 2021 yılında da 12 aylık periyotlarla aralıksız devam eden bir kazı alanı. Burada Roma Dönemine ait, restorasyonunu ve kazısını bitirdiğimiz ve liman hamamı olarak adlandırdığımız bir yapımız var. Bazilikal planlı bir kilisemiz var. Tabanında 376 metrekare mozaiklerle döşeli. Onun da çatı projesini bitirdik” dedi. Odeon’da hem koruma hem kazı çalışmalarının devam ettiğini ve bir de restorasyonunu bitirdikleri bir liman mozaiği olduğunu kaydeden Aydın, “Ayrıca Akropol’e ait surlarımız var, Akropol alanımız bulunmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığından sonra ana destekçilerimizden biridir. Bizim gibi Mersin’deki diğer bütün araştırmalara katkı sunmaktadır. Gönül ister ki daha fazla sponsor bulalım ama bizim şu anda ana sponsorlarımızdan biri Mersin Büyükşehir Belediyesi. Bize maddi sponsorluk yanında ayni katkıları da oluyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.