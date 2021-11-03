banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Oyun siteleri üzerinden kara para aklanıyor
Oyun siteleri üzerinden kara para aklanıyor
Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çaldı
Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çaldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 163 kooperatif, birlik ve odayla işbirliği yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa verdiği destekleri kooperatif, birlik ve odalarla yaptığı iş birliği ile güçlendiriyor. Büyükşehir, sulama borusundan erik boylama makinesine, badem-ceviz soyma makinesinden küçükbaş hayvan desteğine, arıcılık ekipmanlarından kaba yem tohumuna kadar birçok desteği kooperatifler üzerinden yürütüyor.

MERSİN 03.11.2021, 12:56
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 163 kooperatif, birlik ve odayla işbirliği yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa verdiği destekleri kooperatif, birlik ve odalarla yaptığı iş birliği ile güçlendiriyor. Büyükşehir, sulama borusundan erik boylama makinesine, badem-ceviz soyma makinesinden küçükbaş hayvan desteğine, arıcılık ekipmanlarından kaba yem tohumuna kadar birçok desteği kooperatifler üzerinden yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mersinli üreticinin sesi üretim kooperatifleri, birlik ve odaların güçlenmesi için önemli iş birlikleri yürütüyor. Üreticilere sağladığı alet, ekipman ve yem desteğini kooperatifler aracılığı ile gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, hem kooperatifçilik geleneğinin sürdürülmesini ve güçlenmesini hem de üreticinin kooperatifleşmesini sağlıyor. Büyükşehir, tarımsal destekler kapsamında sulama borusu, erik boylama, badem soyma, ceviz soyma, zeytin boylama, üzüm sıkma, taş kırma, bitkisel atık kıyma makinesi, süt soğutma tankı, hamur yoğurma ve distilasyon makinesi desteğini kooperatifler aracılığıyla üreticiye ulaştırıyor. Büyükşehir bunun yanı sıra hayvancılık destekleri alanında yaptığı küçükbaş hayvan desteği, arıcılık ekipmanları ve kaba yem tohumu desteğini de yine kooperatif, birlik ve odalar aracılığıyla yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarıma ve hayvancılığa büyük önem verdiklerini, hayata geçirdikleri her projede iş birliğine gittiklerini belirterek, “Her bölgenin kendine münhasır talepleri oluyor. Uygun olanları biz kooperatifler, birlikler ve odalar vasıtasıyla karşılıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

163 kooperatif, birlik ve oda ile güç birliği sürüyor

İl genelinde sürdürdüğü sulama borusu desteği projesinde 118, üzüm sıkma makinesi desteğinde 9, erik boylama makinesinde 6, zeytin boylama makinesinde 6, ceviz soyma makinesinde 3, Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’nde 3, badem soyma makinesinde 2, Süt Senin Gurur Mersin’in Projesi’nde 1 kooperatifle anlaşarak ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, alet-ekipmanın yanı sıra yem dağıtımında da iş birliğine önem veriyor.

Bitkisel atık kıyma makinesi desteği, taş kırma makinesi desteği, hamilelere süt dağıtım projesi, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine kaba yem desteği, arı yetiştiricilerine arıcılık malzemeleri desteği, Bal Evi Projesi, hamur yoğurma makinesi desteği, süt soğutma tankı desteği, kuru üzüm dağıtım, reygrass kaba yem tohumu dağıtımı ve distilasyon makinesi desteği projelerinde ortaklaşarak çalışan Büyükşehir Belediyesi, Mersin genelinde toplam 163 kooperatif, oda ve birlikle güç birliği yapıyor.

Toplam 29 milyon 599 bin lira destek yapıldı

Büyükşehir, bu iş birlikleri kapsamında 2020-2021 yılında yürüttüğü projelerle toplam 29 milyon 599 bin 497 lira destekte bulundu. Bu destek Mersin tarımı ve hayvancılığı için adeta can suyu olurken, hem kooperatiflerin işlevi arttı hem de üretici ile kooperatifler arasında köprü oluşturuldu.

2020 yılında 3 hamur yoğurma, 2 adet üzüm sıkma, 4 adet erik boylama, 3 adet zeytin boylama, 2 adet bitkisel atık kıyma, 1 adet taş kırma, 2 adet badem soyma makinası veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 adet süt soğutma tankını da üreticilerin kullanımı için kooperatiflere teslim etti.

708 yetiştiriciye petek, arıcı körüğü ve arıcı maskesinden oluşan koliler dağıtılırken, Büyükşehir tarafından yapımı tamamlanan 3 adet bal evi de arı üreticilerinin ürünlerini birinci elden halka ulaştırmasında aracı olacak. Alet-ekipmanın yanı sıra hayvancılık için önemli destekler de sunan Büyükşehir Belediyesi, Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi kapsamında toplamda bin 500 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yaparken, 4 ton reygrass kaba yem tohumu dağıtımı da gerçekleştirildi. Süt Senin Gurur Mersin’in Projesi kapsamında 2021 yılı sonunda toplam 2 milyon 390 bin 520 adet 200 ml’lik paketlerde süt dağıtılmış olacak.

2021’de de desteklerini sürdürecek olan Büyükşehir Belediyesi, 2 erik boylama, 2 adet ceviz soyma, 7 adet üzüm sıkma, 3 adet zeytin boylama, 1 adet badem soyma, 79 adet hamur yoğurma makinesinin yanı sıra yem desteklerine devam edecek.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6