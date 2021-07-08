Mersin Büyükşehir Belediyesi, 106 yeni çim biçme makinesi aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesine 106 yeni çim biçme makinesi alındı. Yeni makineler, çim biçme işlemlerinde kullanılmaya başlandı. Yenilenen ekipmanlarıyla hizmetlerini güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, bu makinelerden 10 tanesini Kültür Park bünyesine aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekonomik ömrü tamamlanan ekipmanları dönüştürüp farklı alanlarda değerlendiren belediye, bir taraftan da hizmet kalitesini yeni ekipmanlarla güçlendiriyor. Kültür Park başta olmak üzere kentin her noktasında parkları ve bahçeleri güzelleştiren Büyükşehir personeli, çim biçme işleminde kullanılmak üzere alınan 106 yeni makineyi sahaya sürdü.

“Yeni ekipmanlarla daha güçlü ve hızlı hizmet için çalışmaya devam edeceğiz”

Park ve Bahçeler Dairesinin Kültür Park saha sorumlusu Tümer Bal, alınan makinelerin detaylarından bahsederek, “Mersin genelinde belediyemize 6 adet çim traktörü, 50 adet çim biçme makinesi ve 50 adet sırt motoru kazandırdık. 2 adet çim traktörü, 4 adet çim biçme makinesi, 4 adet de sırt motoru Kültür Park’a geçti. Amacımız, halkımıza en iyi hizmeti en hızlı şekilde sunmak” dedi.

Kültür Parkın bir cazibe merkezi olduğunu ifade eden Bal, “Halkımız da buraya yoğun talep gösteriyor. Burada ekipmanlarımızı güçlendirirken personel eğitimlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Makinelere ve bitkiye dair eğitimler veriyoruz. Yeni ekipmanlarla halkımıza daha güçlü, daha hızlı hizmet için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.