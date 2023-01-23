Mersin Büyükşehir Basketbol 76-72 galip

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı (MSK), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u 76-72 yenerek, Lig’deki 14. galibiyetine imza attı.

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı (MSK), evinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u ağırladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de tribünden takip ettiği maçta MSK, maçtan 76-72 galip geldi.

Maçın ilk periyodunda birbirine üstünlük sağlamaya çalışan her iki ekip, karşılıklı basketlerle skoru lehine çevirmeye çalıştı. Carettalar ilk periyodun sonlarına doğru oyun inisiyatifini ele alınca 22-18’lik bir skor yakaladı. İkinci periyotta da maçı domine eden Carettalar, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve soyunma odasına 41-34’lük skorla girdi. Maçın üçüncü periyoduna hızlı başlayan taraf ise konuk ekip Kağıtspor oldu. Oyundan moral olarak düşen Carettalar bu periyodu 53-61 yenik kapatan taraf oldu. Son periyotta taraftarını da arkasına alan ev sahibi ekip, özellikle kaptan Recep Doğrusöz ve Tobin Carberry’nin büyük refleksi ile rakibini yakaladı. Üçüncü periyotta hakem kararları ile kaybettikleri motivasyonunu yeniden kazanan ve adeta geri dönen Carettalar bu kritik karşılaşmadan 76-72 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle zirve mücadelesini sürdüren MSK, 14. galibiyetine imza atmış oldu. Maçın en skorer ismi ise 32 sayı üreten Carberry oldu.