Mersin Arkeoloji Günlerinde Başkan Yılmaz’a teşekkür plaketi
BU YIL 25'İNCİSİ DÜZENLENEN MERSİN ARKEOLOJİ GÜNLERİ'NDE, TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI ATSIZ AFŞIN YILMAZ'A KÜLTÜREL VE SANATSAL ÇALIŞMALARA VERDİĞİ DESTEK DOLAYISIYLA TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ.
Bu yıl 25’incisi düzenlenen Mersin Arkeoloji Günleri’nde, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a kültürel ve sanatsal çalışmalara verdiği destek dolayısıyla teşekkür plaketi verildi.
İçel Sanat Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Toroslar Belediyesi ile birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği 25. Mersin Arkeoloji Günlerinde; Başkan Yılmaz tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri ön plana çıkaran çalışmalarından dolayı plaket aldı. Başkan Yılmaz’a plaketini İçel Sanat Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Baskın takdim etti.
"Tarihimize sahip çıkmalıyız"
Mersin’in en istikrarlı kültür ve sanat etkinliklerinden biri olan Arkeoloji Günlerine destek vermekten mutlu olduklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz; "Kültürel değerlerimize ve tarihimize sahip çıkmalıyız" dedi.
Mersin’in arkeolojik buluntular açısından son derece zengin bir bölge olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bölgemizde binlerce yıldır toprak altında insanlarla buluşmayı bekleyen tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkararak insanlığa kazandıran değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Toroslarımızda da birçok tarihi eserimiz var. Geçen hafta Çandır Kalesine bir yürüyüş gerçekleştirdik. İlçemizdeki tarihi zenginliklerimizi herkesin bilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İlçenin tarihi değerlerinden Yumuktepe Höyüğüne de dikkat çeken Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak kültür ve sanata ilişkin her türlü projede yer almaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Yeter ki bir olalım, kentimize ve ülkemize hep beraber hizmet edelim. İnşallah gelecek yıl bu etkinliği ilçemizde bulunan Gözne ve Çandır Kalemizde ya da Kızılgeçit Köprümüzde yaparız. Bu çalışmalarından dolayı İçel Sanat Kulübü’nü tebrik ediyorum" diye konuştu.
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