Mersin, 14 Şubat için süslendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi kentin farklı noktalarına birbirinden renkli süslemeler yerleştirdi. Aralarında kırmızı kalp, ayıcık ve ‘aşk’ yazısının olduğu özel temalı figürler, Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından kavşaklara yerleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, birçok çift için özel bir gün olan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde kenti sevgi ve aşk temalı figürlerle süsledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Park ve Bahçeler Dairesi marangozhanesinde 14 Şubat temalı figürler, uzman tarafından tasarlandı ve ustalar tarafından yapımı tamamlandı. Aralarında kalp, ayıcık ve ‘aşk’ yazısının olduğu renkli ve eğlenceli figürler ile ışıklandırmalar, Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından Taş Bina önü, Balıkçı Barınağı, Muğdat, Göçmen, Marina, Kampüs ve Babil kavşaklarına yerleştirildi. Yapılan ışıklandırmalar ve kavşaklara yerleştirilen figürler, görenlerin beğenisini kazandı.