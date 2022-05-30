MERCEK’te dikilen çocuk giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi (MERCEK) dikiş kursunda üretilen ürünler, kıyafet evinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde bu yıl hizmete başlayan MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde dikiş kursları 2 aydır sürüyor. MERCEK’te konfeksiyon alanında el becerisi kazanmaya başlayan kursiyerler, ilk ürünlerini ortaya çıkarıyor. Çocuklar için üretilen giysiler MERCEK’ten kıyafet evine ulaşıyor.

Akdeniz ilçesi Ulu Çarşı’da yer alan kıyafet evine ulaşan ilk etapta 86 parça ürün raflardaki yerini aldı. Açıldığı 2020 yılından bu yana 7 bin vatandaşın faydalandığı kıyafet evi, MERCEK’ten gelen çocuk giysileriyle daha da renklendi. Asgari ücretin altında geliri olanların öncelikli olarak yararlandığı kıyafet evinde, büyükşehrin kursunda dikilen kıyafetler çocukların ilgi odağı oldu.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nin dikiş kursu eğitmeni Besire Ballıkaya Nehir, 2 ayda iyi bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, “Ekibimiz çok güzel. Yeni arkadaşlar da ilave oldu. Sırada bekleyen arkadaşlarımız da var. Güzel ürünler üretiyoruz. Malzeme tedarikimizi, her şeyimizi sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz karşılıyor. Bu ürünler burada hazırlanıyor, ütüleniyor, paketleniyor ve buradan Kıyafet Evi’ne ulaştırıyor. Hem öğretiyoruz hem de ürettiğimiz ürünler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor” dedi.

Kıyafet evi koordinatörü Nesrin Çalışkan ise ürünlerin büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, “MERCEK’te dikiş kursunda üretimi yapılan kıyafetlerimiz, vatandaşlarımıza verilmek üzere Kıyafet Evi’nin raflarında yerlerini aldı. Ürün çeşitliliği çok güzel. Pembe, mavi, işlemeli ürünlerimiz ve hepsi el emeği. Çok fazla talep gördü. İlk etapta 86 parça ürün aldık ve bu işbirliği devam edecek” diye konuştu.