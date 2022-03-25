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MERCEK’te bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim kursu başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların mesleki becerilerini geliştirebilmeleri için hayata geçirdiği MERCEK’te kısa süre önce açılan bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim kursu yoğun ilgi görüyor. 6 haftalık kursu bitiren kursiyerler, 3 boyutlu çizim yapabilmek için gerekli ön koşulu sağlamış olacak.

MERSİN 25.03.2022, 10:05
MERCEK’te bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim kursu başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların mesleki becerilerini geliştirebilmeleri için hayata geçirdiği MERCEK’te kısa süre önce açılan bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim kursu yoğun ilgi görüyor. 6 haftalık kursu bitiren kursiyerler, 3 boyutlu çizim yapabilmek için gerekli ön koşulu sağlamış olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mesleki Eğitim Merkezinde (MERCEK) kurslar tüm hızıyla davam ediyor. Kısa süre önce başlatılan bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim kursu yoğun ilgi görüyor. Kursa 13 kursiyer katılıyor.

2 boyutlu çizim kursu 6 hafta sürecek

Bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim kursunun süresi 6 hafta olarak belirlendi. 2 boyutlu düzlemde tüm konuların anlatıldığı kursu tamamlayan kursiyerler, 3 boyutlu çizim yapabilmek için gerekli ön koşulu sağlamış olacak. Büyükşehir Belediyesi, kursa başlamadan önce kursiyerleri ön görüşmeye davet ediyor. Teknik resim dersini alan öğrenciler kursa katılabiliyor. Mimarlık, mühendislik gibi teknik bölümler okuyan öğrencilerin ve mezun vatandaşların katılım sağladığı kursun bitiminde kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak. 2 boyutlu çizim kursu, teknik işlerde çalışacak olan kursiyerler ile ilgili bölümlerde okuyan öğrencilere de önemli kazanımlar sağlayacak.

“Mesleğime ve bölümüme katkısı olacağını düşünüyorum”

Kursiyerlerden Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Aynur Arslan, kursun kendisine büyük fayda sağlayacağını düşündüğünü ifade ederek, “Bu eğitim ücretsiz veriliyor. Mesleğime ve bölümüme katkısı olacağını düşündüğüm için bu eğitimi almaya karar verdim. Şu an gayet verimli geçiyor. Programın komutlarını öğreniyoruz. İleride faydası olacağını düşünüyorum ve devam ediyorum. Kurs sonunda bir sertifika alacağım ve iş hayatımda da işime yarayacağını düşünüyorum. Bence piyasadaki kurslarla eşit hatta daha iyi” dedi.

“Kurs çok güzel ilerliyor”

Selçuk Üniversitesi Elektronik Bölümünden mezun olan ve şu anda KPSS’ye hazırlandığını ifade eden İzzet Ergende mesleğinde özellikle çizim konusunda kendini geliştirmesi gerektiğini belirterek, “İnsanlar sizden farklı bir şeyler bekliyor. Sadece AutoCAD biliyorum demek yetmiyor. Ben de bu farkı oluşturmak için bu kursa geldim. Şu anda kurs çok güzel ilerliyor. Bilgisayarımızın işletim sistemi, AutoCAD programı çok güncel bir versiyona sahip. İngilizce olması da çok iyi. Hem İngilizce açısından da kendinizi geliştiriyorsunuz, çünkü uluslararası geçerli bu. Hocamız çok iyi sağ olsun. Ben çok iyi verim aldığımızı düşünüyorum. Çoğu öğrencinin de çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bir saat önceden bize kursu açıyorlar; ‘Evinizde bilgisayarınız yoksa burada bir saat önceden gelip çalışabilirsiniz’ diyorlar. İyi bir iş bulmak istiyorsanız belli becerileri kazanmanız gerekiyor. O beceriyi de evde oturarak kazanamazsınız” diye konuştu.

“Çok güzel bir uygulama ve çok güzel bir proje hazırlanmış”

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mahir Kardaş ise “Teknik resim dersi görüyoruz ama bilgisayar ortamını yurt dışındaki okullar bizden istiyor. Dışarıdan alınan eğitimler pahalı. Biz burada hocaların eşliğinde çok daha iyi, verimli ders alıyoruz” dedi.

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