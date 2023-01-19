MERCEK’in ilk kursu şoförlere yönelik

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hal Sosyal Yaşam Merkezi içerisindeki MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezinde şoförlere yönelik kurs başladı. Kursta şoförler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle daha donanımlı hale getiriliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından verilen kurstan hem Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma şoförleri hem de Mersinli vatandaşlar faydalanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinde toplu taşıma şoförü olarak görev yapan şoförler, bu kurs sayesinde bilgilerini pekiştirme imkanı buluyor.

Kurslarda teorik verilen dersler Akdeniz Karacaoğlan Halk Eğitimi hocaları, uygulamalı eğitimler de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan toplu taşıma şoförleri tarafından veriliyor. Şoförleri kapsayan kursta ’disiplin, ilk yardım, öfke kontrolü, oryantasyon eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği, şoförlük mesleğine giriş, iletişim yöntem ve teknikleri, trafik kuralları ve nazari eğitimi ile kalite ve vatandaş memnuniyeti’ eğitimi başlıklarında dersler veriliyor.

“Amacımız vatandaşlarımızla iş dünyasının arasında köprü olabilmek”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Büyükşehir Belediyesine bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinin 4.’sünü Akdeniz’deki Hal Sosyal Yaşam Merkezinde faaliyete geçirdiklerini belirterek, “Hal MERCEK’te derslerimize başlarken önce hangi kursları vereceğimizi düşünmüştük. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın yetkilileri ile Ulaşım Dairesi Başkanlığımızın yetkilileri bir araya gelerek otobüs şoförlerimizin hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak kursları düzenlemeyi planladık. Hal MERCEK’te kişisel gelişim kurslarımız verilecek. Bu bizim Akdeniz Karacaoğlan Halk Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliği ile yapılacak ve sertifikayı bu iş birliğimiz protokolü ile başarıyla geçenlere vereceğiz. Mesleki gelişim kursları için ise Ulaşım Dairesi Başkanlığımızın yetkilileri kendi alanlarında kurslarını uygulamalı bir şekilde vereceklerdir” dedi.

“Tam anlamıyla profesyonel ve liyakatli şoförler yetiştirmeye çalışıyoruz”

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir de kursiyerlerin teorik eğitimlerin yanı sıra mekanik, bakım ve sürüş konularında eğitimler gördüklerini de anlatarak, “Amacımız şoförleri teori eğitiminin yanı sıra kullandıkları araç ve gerecin teknik özelliklerini iyi bilmesi, basit arızaları anında yolda giderebilmesi. İleri sürüş eğitimlerinde şoförlerimiz hem sefere çıkmadan önce gerekli kontrolleri yapmayı öğreniyorlar hem de aracın genel bakımlarını öğreniyorlar. Şoför adaylarımız aldıkları mekanik eğitimlerinde, aracın teknik bilgileri, aksayan yönleri, arızalı yönleri ve diğer bakımlarını yapabilecek düzeye geliyorlar. Sürüş becerilerini en iyi şekilde burada kazandırıyoruz” diye konuştu.

Verdikleri kursta 2 amaçlarının olduğunu ifade eden Demir, “Birinci amacımız Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza şoförlük eğitimi vererek onları hangi kuruma başvuruda bulunurlarsa bulunsunlar bilgili, uygulama düzeyinde gelişmiş ve psiko-motor hareketi tamamen iyileşmiş şoförleri yetiştirmek. İkinci amacımız da kendi bünyemizde fiilen çalışan şoförlerimizin ikame eğitimi dediğimiz, yani hizmet içi eğitimde var olan bilgi ve becerilerini geliştirmek. Böylece şoförlerimizin hem halka karşı davranışlarında daha itidalli ve nezaketli olabileceği gibi hem de daha önceki sürüş bilgilerini, teknik ve mekanik bilgilerle tamamlayarak kullandıkları araçları daha konforlu hale getirmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uygulamalı eğitim alanında öncelikle her şoförün kendi kullandığı aracının teknik bilgilerini ve teknik kapasitesini öğrettiklerini detaylı bir şekilde aktaran Demir, “Buradaki eğitim 3 safhaya ayrılıyor. Öncelikle teknik bilgileri öğretiyoruz. Ardından şoförlerimize bakım eğitimi vererek kullandıkları araçları daha iyi seviyeye getirmesini sağlıyoruz. Sonraki safhada da ileri sürüş eğitimi vererek, yavaş trafikte ve akan trafikte hem teori uygulamasında hem de pratikte tam anlamıyla profesyonel ve liyakatli şoförler yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bu kursların açılma sebebi şoförlerin halka daha iyi hizmet etmesi”

İletişim Yöntem ve Teknikleri konusundaki dersleri veren Usta Öğretici Aynur Dölek, “İletişim, hepimizin çok ihtiyacının olduğu ana bir başlık. Dolayısıyla ne var, ne buluruz, nerelere ilerleriz, nereye ne kadar taşıyabiliriz diye aslında cevabını bulmaya çalışıyoruz. İyi gidiyor, zaten ders ortamımız interaktif” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesinde hem şoför hem de şoför eğitmeni olarak görev yapan Nurdan Bezek ise “Bu kursların açılma sebebi, şoförlerin halka daha iyi hizmet etmesi. Büyükşehir Belediyesinde şoförlük yapan arkadaşlarımız da var, dışarıdan şoför olmak isteyen arkadaşlar da var. Biz genel olarak aracın teknik, mekanik özelliklerini, trafik kurallarını, aracı tanıtmayı, sürücü bölmesini, nelere dikkat etmesi gerektiğini öğretiyor ve en başta da can taşıdıklarının bilincinde olması için çaba sarf ediyoruz. Halkı bilinçlendiriyoruz” dedi.

Uygulamalı ders esnasında nelere dikkat ettiklerini anlatan Bezek, “En son aşamamızda da duraklara yanaşmayı, yolcu almayı, seyir halinde nasıl devam edeceklerini, gelen yolculara nasıl davranması gerektiklerini anlatıyoruz. Yolcuların her birinin aslında birer misafir olduğunu, evlerine gelen misafirleri nasıl karşılaması gerekiyorsa toplu taşıma kullanan yolcuların o şekilde karşılaması noktasında bilinçlendiriyoruz” diye konuştu.

Kursa katılan şoförlerden Taygun Yüksek de eğitimlerin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, şöyle konuştu; “Gerçekten hem mesleki anlamda hem insan ilişkileri anlamında kendime çok güzel şeyler katabileceğimi düşündüm. Bu yüzden de MERCEK oluşumuna katılmaya karar verdim. Ben aşağı yukarı 10-12 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Biz sınıflarımızda teorik bilgileri alıyoruz ve uygulama aşamasında da burada hocalarımız tarafından bize eğitimler veriliyor. Hem işin teori kısmında hem uygulama kısmında bize çok sıcak bir ortam sağlıyorlar. Hepsi güler yüzlü, bizi mesleğimizde daha ileriye taşıyabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz de onların verdikleri derslere göre onların komutlarına göre kendimize neler katabiliriz, belediyemizi daha iyi nasıl temsil edebiliriz bunun uğraşındayız.”