Mercek kursiyerleri işaret dili öğrenerek engelleri aşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mercek ‘İşaret Dili’ kursu başlattı. Kısa süre önce başlayan ve yaklaşık 28 kişi ile devam eden kursun, 6 Haziran’a kadar süreceği ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde ‘Engelsiz Mersin’ için birçok projeyi hayata geçirdiği belirtilen büyükşehir belediyesi, kendi bünyesinde personele yönelik gerçekleştirdiği işaret dili eğitimlerinin yanı sıra, Mercek’te vatandaşlar için de bu konuda kurs açtı. Yeminli işaret dili tercümanı Esen Çay’ın eğitim verdiği kurs, hafta içi her gün 14.00-16.00 saatleri arasında olduğu kaydedildi. Ücretsiz olarak verilen eğitimde, işitme engelli vatandaşların iletişim kurma şekilleri, işaret dili ile beden dili arasındaki uyum ve Türk İşaret Dili’nin temel kuralları öğretilirken, vatandaşların günlük hayatta işitme engelli bireylerle rahatça iletişim kurması hedeflendiği kaydedildi. Kursa katılanlar şu ana kadar, temel kelimelerin yanı sıra birçok ilk iletişim cümlelerini de öğrendiği aktarıldı.

“İşitme engelli bireylere toplumda yardımcı olmak adına geliyorlar”

Mercek’te verdiği işaret dili eğitiminden bahseden Tercüman Esen Çay, “Kursumuza bazı arkadaşlar dönüşümlü, bazıları her gün geliyor. İşitme engelli bireylerin de var olduğunu kabul ederek, toplumda onlara yardımcı olmak adına bu kursa geliyorlar. Herkes bir şekilde, ilk iletişim cümlelerini öğreniyor. En azından kendini ifade edebilecek ve karşısındakini anlayabilecek kadar öğrenebiliyor. Biz, işaret dili öğrenilmesini ve her yerde insanlara yardımcı olunmasını öneriyoruz” dedi.

Bir bisiklet gruplarının olduğunu ve hocalarının önerisiyle bu eğitime katıldıklarını belirten Canan Uluçam ise kurs sayesinde hem sosyalleşme hem de bir cana dokunabilme fırsatı yakaladıklarını ifade etti. Kursun çok keyifli geçtiğini kaydeden Uluçam, “40 yıl düşünsem böyle bir şey aklıma gelmezdi. Evde bile, durduğum yerde harfleri yaptığımı fark ediyorum"diye konuştu.

“Öğrendikten sonra biz de çevremize öğreteceğiz”

Arkadaşlarıyla birlikte işaret dili kursuna katılan Tülin Doğan da, “Bir faydamız olsun diye, bize bir artısı olur diye bu kursa katıldık. Nasıl olacağını bilmiyorduk, ama kolaymış, o kadar da zor değilmiş. Çalışmak gerekiyor tabii ki, biraz pratik olmadan olmuyor. İnşallah öğrendikten sonra, biz de çevremize öğreteceğiz” ifadelerini kullandı.

İşaret dilini hep öğrenmek istediğini söyleyen 23 yaşındaki radyoloji mezunu Aysel Özdemir de bu kursun bir şans olduğunu düşündüğünü ve başvurduğunu belirterek, “Şu an bir işitme engelliyle iletişim kurabileceğim, rahatça yardımcı olabileceğim, ne demek istediğini anlayabileceğim seviyedeyim. Onların, zor süreçlerinde yanlarında olmak için öğrenmek istiyorum. Bir insan kendini geliştirmek istediği zaman, belediyemiz buna müsaade ediyor ve insan her şekilde kendini geliştirebiliyor. Belediyemiz bu konuda bize destek oluyor”şeklinde konuştu.