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Melek Mosso’ya Mersin’de sevgi seli
Pop müziğinin yeni yıldızı Melek Mosso, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali çerçevesinde sahne aldı.
MERSİN 05.06.2022, 11:44
Pop müziğinin yeni yıldızı Melek Mosso, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali çerçevesinde sahne aldı.
Biletleri günler önce tükenerek kapalı gişe seslendirilen konser, Mezitli Amfi Tiyatrosu’nda yer aldı. 2 saatlik performansıyla dinleyicisini yeniden kendine hayran bırakan sanatçı, kendi besteleri ve dillerden düşmeyen cover şarkılar seslendirdi.