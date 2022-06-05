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Melek Mosso’ya Mersin’de sevgi seli

Pop müziğinin yeni yıldızı Melek Mosso, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali çerçevesinde sahne aldı.

MERSİN 05.06.2022, 11:44
Melek Mosso’ya Mersin’de sevgi seli

Pop müziğinin yeni yıldızı Melek Mosso, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali çerçevesinde sahne aldı.

Biletleri günler önce tükenerek kapalı gişe seslendirilen konser, Mezitli Amfi Tiyatrosu’nda yer aldı. 2 saatlik performansıyla dinleyicisini yeniden kendine hayran bırakan sanatçı, kendi besteleri ve dillerden düşmeyen cover şarkılar seslendirdi.

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