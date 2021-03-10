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Mehmet Topal toprağa verildi
Mersin’de hayatını kaybeden Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Tarsus Şube Başkanı Mehmet Topal toprağa verildi.
MERSİN 10.03.2021, 09:00
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Mersin’de hayatını kaybeden Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Tarsus Şube Başkanı Mehmet Topal toprağa verildi.
Bir süredir Mersin Şehir Hastanesinde tedavi görmekte olan Topal, yoğun bakımdaki tedavisi sırasında hayatını kaybetti.
Topal’ın cenazesi, Tarsus Şehir mezarlığından düzenlenen törenin ardından Büyük Kösebalcı Mahallesinde toprağa verildi.Cenaze törenine Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği üyeleri ve kent protokolü katıldı.