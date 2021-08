Meclis, Başkan Seçer’e Mersin Metrosu için 900 milyon TL’lik finansman yetkisini verdi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Mersin Metrosunun yapımı için Başkan Vahap Seçer’e 900 milyon liralık finansman yetkisi verilmesi teklifini oy çokluğuyla kabul etti. Seçer, “Hafif Raylı Sistem Projesi’nde önemli bir adım daha atılmıştır. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Metronun yapımına başlayacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin ağustos ayı olağan toplantısının 2. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi. Toplantıda, Mersin’de yapılacak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromanyetik Sistemlerinin Temini, Montajı veya Tahvil İhracı Projesi ile ilgili olarak Başkan Seçer’e 900 milyon liralık finansman yetkisi verilmesi teklifi ana gündem maddesi oldu.

“Biz bu inşaata başlamak istiyoruz arkadaş, kazmayı vurmak istiyoruz”

Teklif oylanmadan önce meclis üyelerine bilgi veren Seçer, hafif raylı sistemin ihalesini gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne kadarki süreci anlattı. Mersin’de tramvay, hemzemin, yeraltı raylı sistemlerin toplamını 34,4 kilometreye çıkardıklarını, şu anda ilk etap ihalesini yaptıklarını ifade eden Seçer, 2. ve 3. etabın ihale sonuçlarının ise zarflarda açılacak olduğunu söyledi. Başkan Seçer, ihale sürecini tüm ayrıntılarıyla Meclis üyelerine anlatarak, 28 Nisan 2021’deki ihaleye 3 teklif geldiğini ve şu anda komisyonda değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti. Seçer, şöyle devam etti: “Bu komisyonda bekleme süresi yani değerlendirme süresi 150 gündür yasal olarak. Mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül. Yani niçin re’sen getirdiniz dediniz ya. Peki, niye bugüne kadar beklediniz? Bizim ihalemiz şu şekildeydi; finansmanı bul, gel ya da getirdiğin finansmanın maliyetleri idarenin hoşuna gitmiyorsa, idare istediği şekilde finansman bulma hakkına, özgürlüğüne sahiptir. Biz bu firmayı aylarca bekledik. Şu anda komisyonda verdiği tekliften yola çıkarak en az teklif atan firma, finansman arayışına çıktı. Bulduğu finansmanın maliyetini biz çok yüksek gördük. Dedik ki; ‘biz kendi finansmanımızı bulabiliriz.’ Nasıl yaparız? Bono ihraç ederiz. Şimdi dünya sıkışık, Türkiye sıkışık. Şu anda artık aslında dünya piyasalarına, uluslararası finans sektörüne baktığımız zaman libor eksi durumlarda. Ama Türkiye’nin içinden geçtiği bu süreç, bölgedeki durumlar, buraya bakış açısını finansman açısından olumsuz kılıyor ve maliyetlerimiz artıyor. Dedik ki; ‘Geçici olarak biz bu inşaata başlamak istiyoruz arkadaş, kazmayı vurmak istiyoruz. Bono ihraç edelim, bir an önce başlayalım.’ Yaklaşık olarak tabii ki yasalardan kaynaklı bilançomuza baktık. 900 milyon gibi bir bono ihracı yapabiliriz ki bizim maliyetimiz daha fazla ama daha sonra ilave kredileri bulabiliriz. Biz 900 milyonluk kısmının meclisten onayını alalım, borçlanma yetkisini alalım. Hazine bono ihracına çıksın, belediyemizin bono ihracını gerçekleştirelim ve biz ihaleyi sonuçlandıralım. Eylül’ün 28’ine kadar ve bizim artık bu saatten sonra her gün, her saat bizim için değerli. Onun için re’sen getirdik. Şu durumda söylediğim gibi biz ihale sonucunu açıklayamıyoruz çünkü finansman konusunda herhangi bir somut noktaya erişemedik.”

“Metronun yapımına başlayacağız”

Metro konusunun kamuoyunda da çok tartışıldığını ifade eden Seçer; “Biz metroyu her detayını, her ortamda, her platformda anlatmaya, izah etmeye çalıştık. Teknik boyutlarını, Mersin’in geleceğe dair projeksiyonlarda nerede durduğunu, kente ne katacağını, kentin toplu taşımasına, gelişmesine ve ilçelerin birbirleri ile bütünleşmesine, kentin sosyal yaşamına ne katacağını defaatle hep anlattık. Bu tip önemli projeler sadece yerel yönetimlerin onayıyla, uhdesiyle olmaz. Ulaştırma Bakanlığı’nın Altyapı Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmış, yatırım programına alınmış bir projeden bahsediyorum ve biz bunun ihalesini tamamlamak üzereyiz. Biz şu anda finansmanını arıyoruz. Yani yüzmüşüz, yüzmüşüz, yüzmüşüz kıyıya kadar gelmişiz. Bundan sonra ya bu iş sekteye uğrayacak ya biz kazmayı vuracağız. Mersin halkı bizden bu müjdeyi bekliyor. Metronun yapımına başlayacağız” diye konuştu.

Mersin’de yapılacak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromanyetik Sistemlerinin Temini, Montajı veya Tahvil İhracı Projesi ile ilgili 900 milyon liralık finansman yetkisinin Başkan Seçer’e verilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine Başkan Seçer; “Teklifimiz yüce meclisimiz tarafından kabul edilmiştir. Mersinimize Hafif Raylı Sistem Projesi’nde önemli bir adım daha atılmıştır. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.