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MDTO, limanın genişleme projesinde Atatürk Parkının önünün kapatılmasını istemiyor

Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetimi, MIP yetkilileriyle bir araya gelerek, son günlerin tartışma konusu olan Mersin Limanının genişleme projesine ilişkin bilgi aldı. MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu, limanın genişlemesine ihtiyaç olduğunu, ancak projenin Atatürk Parkının önünü kapatmayacak şekilde planlanması gerektiğini söyledi.

MERSİN 05.03.2021, 12:58
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MDTO, limanın genişleme projesinde Atatürk Parkının önünün kapatılmasını istemiyor

Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetimi, MIP yetkilileriyle bir araya gelerek, son günlerin tartışma konusu olan Mersin Limanının genişleme projesine ilişkin bilgi aldı. MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu, limanın genişlemesine ihtiyaç olduğunu, ancak projenin Atatürk Parkının önünü kapatmayacak şekilde planlanması gerektiğini söyledi.

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO)Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, beraberinde Başkan Yardımcısı Jozef Atat, Yönetim Kurulu Üyeleri Atahan Çukurova, İskender Botros ve Bekir Yıldız, Genel Sekreter Kaptan Mesut Öztürk ve Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Biçer Uçar ile birlikte Mersin Limanını ziyaret etti.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele, Operasyon Müdürü David Van Eynde, Ticaret Grup Müdürü Kerem Kavrar, Proje Direktörü Necdet Aksoy ve Proje Müdürü Serkan Mahmutoğlu ile görüşen MDTO Yönetimi, son dönemde kent kamuoyunun gündeminde olan liman genişleme projesi hakkında bilgi aldı.

Genişleme projesiyle artan iş hacminin oluşturduğu sıkışıklığın çözülmesi planlanıyor

Mersin Limanının 2020 yılı yük hacimlerine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl limanda 1,5 milyon ton dökme yük, 2 milyon TEU konteyner elleçlendiği ifade edildi. Bu kapasiteye 2016 yılında hizmete alınan EMH-1 Terminali ile erişildiğine dikkat çekilen toplantıda, söz konusu terminalin hizmete alınmasından sonra limanın yük hacminin 1,8 milyon TEU’dan 2,6 milyon TEU’ya çıktığı bildirildi.

Herhangi bir limanın sağlıklı çalışabilmesi için yüzde 70-75 kapasite ile çalışması gerektiğinin belirtildiği toplantıda, Mersin Limanında bu kapasitenin aşıldığı, artan işlem hacmine bağlı olarak limanda yaşanan sıkışıklığın EMH rıhtımının ikinci aşaması olan genişleme projesi ile çözülmesinin planlandığı açıklandı.

EMH-2 adı verilen proje kapsamında mevcut rıhtımın güneye doğru 368 metre, batıya doğru 278 metre genişletileceğini bildiren MIP yetkilileri, rıhtımın batısının askeri gemiler ve daha büyük kruvaziyer gemiler, doğu tarafının ise konteyner gemileri için kullanılacağını kaydettiler. Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından toplamda 880 metreyi bulan yanaşma rıhtımı ile günümüzün en büyükleri sayılan 400 metrelik iki mega konteyner gemisine aynı anda hizmet verilebileceğini, bu büyüklükteki gemilerin limana girebilmeleri, manevralarını emniyetli bir şekilde yaparak yanaşıp-ayrılabilmeleri için mevcut doğu mendireğinin 100 metre kesilerek liman girişinin genişletildiği ve söz konusu büyüme projesi ile 1 milyon TEU ek kapasite oluşacağını ifade ettiler.

Bütçesi 375 milyon dolar olan bu yatırıma ilave olarak 2 yıl içinde yapmayı planladıkları Birleşik Kapılar projesine ilişkin de bilgiler aktaran MIP yetkilileri, bu proje ile liman giriş-çıkış kapılarının yeniden düzenlenerek 6 giriş ve 6 çıkışlı modern bir liman kapısı oluşturulacağını, yeni kapıdan otobana direkt bağlantı oluşturulacağını ve şehir trafiğinin rahatlatılacağını söyledi.

“Proje, Atatürk Parkının önünü kapatmayacak şekilde planlanmalı”

Toplantıda konuşan MDTO Başkanı Lokmanoğlu, şu anda liman trafiğinde ve şehir trafiğinde büyük sıkışıklık olduğunu, giriş çıkış işlemlerine acilen çözüm üretilmesi gerektiğini, bu nedenle kapılara ilişkin projeye 2 yıl içinde değil, beklemeden başlanmasının zorunlu olduğunu belirtti. Lokmanoğlu, Mersin için planlanan Ana Konteyner Limanının mutlak surette en kısa zamanda yapılması gerektiğini ifade ederek, bu yatırımın tamamlanmasına kadar mevcut limanın bölgenin artan ticaret hacmine cevap verebilecek şekilde kapasite artırımına gitmesi gerektiğini vurguladı. Lokmanoğlu ayrıca konteyner taşımacılığının büyük ölçüde mega gemilerle yapıldığı günümüzde ana konteyner gemilerinin limana yanaşmasına imkan verecek şekilde rıhtımların uzatılmasına yönelik projeye de ihtiyaç olduğunu, ancak bu projenin Atatürk Parkının önünü kapatmayacak şekilde planlanması gerektiğini ifade etti.

Limanın ve limana yönelik çalışmaların başta kent dinamikleri olmak üzere bu şehirde yaşayan her vatandaşı yakından ilgilendirdiğini belirten Lokmanoğlu, söz konusu projeye ilişkin bugüne kadar yeterince yapılmamış olan bilgilendirmenin her kesime yapılması gerektiğini söyledi.

MDTO Yönetimi daha sonra denizden ve karadan liman sahasını inceleyerek, planlanan projelerin detaylarına ilişkin MIP yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.
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