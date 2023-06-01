MDTO Başkanı Lokmanoğlu, TOBB Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi.

TOBB 79. Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde birlik yönetim kurulu, konseyler ve yüksek disiplin kurulları belirlendi. Yeni dönemde TOBB yönetiminde yeniden yer alan MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, yeni dönemin Türkiye ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Lokmanoğlu, “Ülkemiz iş dünyasının çatı örgütü olan TOBB, özel sektörün ihtiyaç ve görüşlerini iletmek için en etkili platformlardan biridir. Hükümet ve diğer paydaşlarla iş dünyası arasında köprü görevi üstlenen TOBB, farklı sektörlerin gelişimi için politika önerileri sunma, onların küresel pazarlarda rekabet imkanlarını artırma, işletmeler arasında iş birliği ve koordinasyonu teşvik etme hedefleri ile çalışmalarına devam edecektir. Özetle TOBB, 79. Genel Kurul çerçevesinde bünyesinde oluşturulmuş kurullar, komisyonlar ve konseyler ile iş dünyasının sesi olmaya ve ülkemiz dış ticaretinin artmasına katkı vermeye devam edecektir” dedi.

TOBB yönetiminde yeniden görev üstlenmesi sebebiyle kendisine gösterilen teveccühe teşekkür eden Lokmanoğlu, "Gerek ülkemiz özel sektörünün gerekse Mersin iş dünyasının beklenti ve taleplerini karşılamak üzere gayret göstermeye devam edeceğim. Yeni dönemde TOBB bünyesinde görev üstlenen tüm iş insanlarına başarılar dilerim” diye konuştu.