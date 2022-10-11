MDOB, yeni sanat sezonuna hazır

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), sezon açılışını 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 20.00’da yerleşik sahnesinde gerçekleştireceği konser ile yapacak.

Yaz aylarında gerçekleştirdiği turne ve festivaller ile sanatseverlerden kopmayan MDOB, sezon açılışı ile kendi sahnesinde izleyicisi ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. MDOB orkestrası ile solistlerinin sahneleyeceği gala konserinin orkestra Şefi Rustam Rahmedov olacak. Solist sanatçılar, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Nihan Çetin Aydın, Bülent Bezdüz, Murat Güney, Zafer Erdaş’ın sahne alacağı sezon açılış konserinin biletleri opera gişelerinden ve internet üzerinden satın alınabilecek.