MDOB, Tarsuslu sevenleriyle müze konserinde buluşacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin (MDOB) geleneksel hale gelen müze konserleri devam ediyor.

12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 14.00’da Tarsus Müzesi’nde gerçekleştirilen konser, ücretsiz gerçekleştirilecek. Müzenin eşsiz atmosferinde gerçekleşecek konserde, MDOB sanatçılarının arya, düet, lied ve napoliten şarkılarının en güzel örneklerinden oluşan programıyla sanatseverler ile buluşacak.

Piyano eşliğini Artem Reutov’un yaptığı konserin solistleri, Işıl Azaz, Hakan Bölükbaşı ve Andrei Yeutushenko olacak.