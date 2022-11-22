MDOB, Tarsuslu sanatseverlerle buluşuyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15.00’de, doğadaki uyumu ve ahengi yansıtan ’Antik Aryalar’ konseri Tarsus St. Paul Müzesinde dinleyiciler ile bulaşturucak.

MDOB’tan yapılan açıklamaya göre, sunumunu Ayşin Alev Lal’ın gerçekleştireceği konserin piyano eşliğini Rufina Usmanova yapacak. Konserin solist sanatçıları ise Işıl Cavga Bölükbaşı, Aysel Cankatan, Itır Gözde Tuyan, Pınar Duygu Çınar ve Ayşe Pınar Balay’dan oluşuyor.

Seçkin opera eserlerinden aryaların seslendirileceği ücretsiz konser, çarşamba günü Tarsus St. Paul Müzesinde dinleyicisini bekliyor.