MDOB, "Şen Dul" operatıyla perdeleri açacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), uzun bir aradan sonra yeniden seyircisiyle buluşuyor. Franz Lehar’ın unutulmaz eseri "Şen Dul" operatıyla perdelerini açacak olan MDOB, prömiyer heyecanını 22 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20.00’de opera sahnesinde sanatseverlerle paylaşacak.

Rejisörlüğünü Melih Öztürk’ün yaptığı eserin orkestra şefi Rustam Rahmedov ve Aytuğ Ülgen, koreografı Berna Turhan İleri, koro şefi ise Anıl Aydın. Dünya operet repertuvarının şaheserleri arasında olan eserde Hanna Glawari’yi Şebnem Ağrıdağ Kışlalı ve Ayşegül Devrim Dinçer, Danilo Danilovitsch’yi ise Hakan Aysev, Zafer Erdaş, Korhan Dinçer dönüşümlü olarak canlandıracaklar.

MDOB Orkestrası, korosu ve bale sanatçılarının birlikte sahneleyeceği “Şen Dul" operatının dekor tasarımı Adnan Öngün, kostümü Osman Şengezer, ışık tasarımı Tarı Deniz’e ait.

Eserin prömiyeri 22 Ekim 2022 Cumartesi saat 20.00’de, ikinci gösterimi 25 Ekim 2022 Salı saat 20.00’de olacak. Biletler opera gişesinden veya internet üzerinden alınabilecek.