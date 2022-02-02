MDOB ’Şekeronya’ çocuk müzikalini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ’Şekeronya’ müzikalini çocuklarla buluşturacak.

MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, müzikleri Murat Cem Orhan’a, librettosu Zeynep Ergüven’a ait müzikal, 6 Şubat Pazar saat 11.00’de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Süleyman Tekin’in yöneteceği, koreografisini Berna Turhan İleri’nin yapacağı eserin konusu ise şöyle: "Şekeronya’nın haylaz çocuğu ’Fırıldak’ evinden kaçar ve eski bir evin bahçesindeki sarmaşıklara dolanır. Bahçeye gelen ’Zeytin ve Tombiş’ten yardım isteyen ’Fırıldak’, sarmaşıklardan onların yardımıyla kurtulunca önce onlarla dalga geçer fakat hemen ardından aklına bir fikir gelir. Şekeronya’ya bir diğer adı ’Masal Ülkesi’ne dönmesi bu çocuklar sayesinde olacaktır. Şekeronya’ya giriş ancak kitaplar ile mümkündür. Pastadan evlerin, çikolatadan nehirlerin, konuşan hayvanların olduğu ve tüm masal kahramanlarının yaşadığı bu yer, çocuklar masal okuduğu sürece yaşamaktadır."

Eserde başlıca rolleri Başak Yıldız (Zeytin), Ercüment Şirin (Tombiş), Ayşin Alev Lal (Fırıldak), Cumhur İbili (Karabaş), Pınar Duygu Çınar (Kırmızı Başlıklı Kız), Levent Yetkin (Kurt), Ayşegül Devrim Dinçer (Soprano Horoz) ve Elif Örünk Alpay (Büyücü) paylaşıyor.