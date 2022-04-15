MDOB, sanatseverlerle ’Don Gıovanni’ operasında buluşacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), sanatseverlerle yeniden ’Don Gıovanni’ operasında buluşacak.

Rejisörlüğünü Kenan Korbek, Orkestra Şefliğini Naci Özgüç, Koro Şefliğini Anıl Aydın’ın üstlendiği eserin anlatıcısı Nihan Çetin Aydın olacak. Caner Akgün, Ragıp Ufuk Kasar, Avşin Dilara Kaymak, Mehlika Karadeniz Bilgin, Erdem Erdoğan, Ayşegül Devrim Dinçer, Talat Tolga Erden, Şafak Güç’ün solist olarak görev aldığı eser 18. Yüzyılda İspanya’nın Sevil Kentindeki arsız bir kadın budalasının maceralarını anlatıyor.

Geçtiğimiz aylarda rejili konser formatı ile sahnelenen eser bu kez 2 perde ve yeni versiyonu ile sahnelenecek.

MDOB Orkestrası ile korosunun katılımıyla sunulacak eser 19 Nisan Salı saat 20.30’da opera sahnesinde gerçekleşecek.