MDOB, Mersinlileri ‘A Capella’ konseriyle buluşturacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Mersinli sanatseverleri “OperAcapella” konserinde buluşturacak.

MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, insan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı “A Capella” çok sesli müzik türü, Mersinli sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Dünyada birbirinden farklı örneği bulunan Acapella eserleri, MDOB koro sanatçıları ve koro şefi Anıl Aydın’ın önderliğinde seslendirilecek. “OperAcapella” konseri, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 20.00’de Kültür Merkezi Opera Sahnesinde gerçekleştirilecek.

Türk bestecilerinden ve dünya koro repertuvarından sevilen şarkıların yer alacağı konserde, ayrıca Afrika Halk Şarkılarının renkli, hareketli ve sıcacık melodileri, Mersin Devlet Opera ve Balesi korosu sanatçılarının zengin ses rengi ve ahengi ile sahnede olacak.