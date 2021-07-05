MDOB, Mersinlileri ‘A Capella’ ile buluşturuyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), insan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı ‘A Capella’ çok sesli müzik türünü Mersinlilerle buluşturacak.

MDOB, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30’da Mersin Mezitli Amfi Tiyatroda ‘OperAcapella’ konseri düzenleyecek. İnsan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı ‘A Capella’ çok sesli müzik türü, bu konserle Mersinli sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Dünyada birbirinden farklı örneği bulunan Acapella eserleri, MDOB koro sanatçıları ve koro şefi Anıl Aydın’ın önderliğinde sanatseverler ile buluşacak.

Türk bestecilerinden ve dünya koro repertuvarından sevilen şarkıların yer alacağı konserde ayrıca Afrika Halk Şarkılarının renkli, hareketli ve sıcak melodileri, Mersin Devlet Opera ve Balesi korosu sanatçılarının zengin ses rengi ve ahengi ile sahnede olacak. Yaklaşık bir saat sürecek olan konser, Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen, yeni seyirci oturma düzeni ile güvenli bir ortamda dinleyicilerin beğenisine sunulacak.