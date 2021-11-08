MDOB, 10 Kasım’da ’Atatürk’ü anma konseri’ verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde ’anma’ konseri verecek.

MDOB’tan yapılan açıklamaya göre, şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki MDOB orkestrası tarafından seslendirilecek konserde, Ludwig Van Beethoven’in ’Piyano Konçertosu’ ve Franz Schubert in ’8. Senfonisi’ izleyicilerin beğenisine sunulacak. Konserin solistliğini yine İbrahim Yazıcı üstlenecek.

’10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri’, 10 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Opera Sahnesinde izleyici ile buluşacak.