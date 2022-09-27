Maya, MSTO Başkanlığına adaylığını açıkladı

İş adamı Ufuk Maya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı. Maya, "Dinamik, yetkin ve liyakatli bir yönetim oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Maya, toplantının Mersin’e ve odaya hayırlı olmasını temenni etti. 5 Kasım 2022’de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası komite ve organ seçimlerinin yapılacağın hatırlatan Maya, "Bu seçimde komitemdeki üye meslektaşlarımın bana görev vermeleri halinde, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adaylığımı siz değerli basın mensupları ve sizin şahsınızda kamuoyu ile paylaşmaktan onur duyarım. 2004 yılında rahmetli Kadri Şaman başkanımın teşvikiyle faaliyet gösterdiğim lojistik sektörünü temsilen MTSO meclis üyeliğine seçildim. 4 yıl süren bu görevin ardından, 2 dönem yönetim kurulu üyesi olarak odadaki çalışmalarıma devam ettim. Bugün hala sektörümü temsilen MTSO meclis üyeliği görevime devam etmekteyim. Bu zaman zarfında canla başla çalışarak şahsıma olan desteğini esirgemeyen üyelerimize layık olmaya çalıştım. İşimin yanı sıra sektöre hizmet eden bu sivil toplum örgütleri ile çalışmak benim için her zaman çok önemli oldu. Bu görevler bana iş dünyası ile ilgili tüm gelişmelerin içerisinde olmayı ve sorunları daha iyi anlayıp çözümün bir parçası olmamı sağladı. Bu görevler vesilesi ile Türkiye’de ve Avrupa’da birçok projenin içerisinde yer aldım. Mersin ile ilgili şehre fayda sağlayacak, şehrimizi güzelleştirecek ve iş dünyasına katkı sunacak her konunun destekçisi, paydaşı ve takipçisi oldum" diye konuştu.

MTSO’nun hak ettiği yönetim anlayışına kavuşması için ekip arkadaşlarıyla çalıştığını kaydeden Maya, "Dinamik, yetkin ve liyakatli bir yönetim kurulu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yolda özellikle genç ve kadın girişimcilerin önünü açarak şehir yönetiminde dinamizmi yakalamak istiyoruz. 18 yaşında girişimci olmuş bir iş adamı olarak iş insanlarımızın duygularını, düşüncelerini ve başlarını yastığa koyduklarında neler hissettiklerini çok iyi biliyorum. Tüm bu anlattıklarımdan yola çıkarak, iş insanlarının dertleriyle dertlenmek, sorunlarına çözüm üretmek, fikirlerini ve projelerini destekleyerek başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla bu göreve talip oldum" ifadelerini kullandı.

Projelerini sıraladı

Konuşmasında projelerinden de bahseden Maya, şöyle konuştu; "Mersin’e değer katacak, sürdürülebilir projelerin imar ve inşası için çalışmak. 41 meslek komitemizde mesleki kurslar açarak, gerek lise mezunu, gerek üniversite mezunu iş bulamamış gençlerimizi iş dünyasına kazandırarak birçok sektörde yaşanan nitelikli personel açığına çözüm bulmak. Şehrimizin istihdamını artıracak projeler üretmek ve yürütmek. Ticari girişimlerinde fark oluşturacak işletmeleri desteklemek ve önünü açmak. Uzman kadrolardan oluşan İş hukuku, sigorta hukuku ve iş güvenliği alanlarında danışmanlık birimi kurmak. Uzman kadrolardan oluşan finansal danışmanlık birimi kurmak. Şikayet, talep ve önerilerin hızlıca çözüme kavuşturulacağı gelişmiş bir web portalı ve destek hattı oluşturmak. Çağın gerekliliği olan teknolojinin imkanlarını kullanacağımız, teknoloji kampüslerini teşvik etmek ve desteklemek. E-ticaretin ve teknolojik yeniliklerin yarıştığı, küresel rekabet ortamında, üyelerimizin var olabilmeleri için dijital pazarlama ve teknoloji danışmanlık birimi kurmak. Sosyal sorumluluk projelerinde fark oluşturacak projeler üretmek ve yürütmek. Odamızın sahip olduğu atıl halde duran gayrimenkulümüzün üzerine, üyelerimizin ve iş insanlarımızın kullanacağı sosyal tesis ile birlikte Ticaret Üniversitesi kurmak. Şehrimizin avantajlı ekonomik kaynaklarını daha verimli hale getirmek üzere siyasiler ve bürokratlarla sürekli görüşmeler yapmak. Bu projeleri hayata geçirecek dinamik ve liyakatli yönetimi oluşturmak, başlıca projelerimiz olacaktır."

MTSO’nun Türkiye’nin en eski odalarında olup, Mersin’in sembolü olduğunun altını çizen Maya, "Mersin tarih boyunca, Türkiye ekonomisine damga vuracak iş insanları yetiştirmiş ve o iş insanları bu oda da gururla görev yapmıştır. Mersinli iş insanlarımız ve bu güzel şehrimiz, her şeyin en güzeline, en iyisine layıktır. Daha müreffeh, daha mutlu bir Mersin’e sahip olmak önceliğimiz olacaktır. İş ve aş kaygısını en aza indirgeyecek, iş insanlarının bürokratik yollarda önünü açacak, bürokrasi de takılmalarını önleyip ticarete yoğunlaşmalarını sağlayacak bir Mersin oluşturmak mümkün ve biz bunun farkındayız. Ben ve arkadaşlarım buna hazırız. Liyakatli, çalışkan, vizyoner bir ekiple kolaylaştır zorlaştırma prensibi ile çıktığımız bu yolda, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ailesinin bir ferdi olarak, bu değerli ve demokratik seçim sürecinde tüm aday arkadaşlarıma başarılar diler, değerli basın mensuplarına, bizleri yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerimize adaylık açıklamama gösterdiği ilgi ve alakaları için teşekkür ederim" dedi.