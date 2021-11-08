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’Maskemi atarım, hayalime koşarım’ etkinliği

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ’2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek ve bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak adına LÖSEV’in ’Maskemi atarım, hayalime koşarım’ mesajı ile çocukları ve ailelerini misafir etti.

MERSİN 08.11.2021, 16:08
’Maskemi atarım, hayalime koşarım’ etkinliği

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ’2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek ve bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak adına LÖSEV’in ’Maskemi atarım, hayalime koşarım’ mesajı ile çocukları ve ailelerini misafir etti.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) “Maskemi Atarım Hayalime Koşarım” mesajı ile farkındalık oluşturmayı hedefleyerek, tüm Türkiye’de birbirinden farklı etkinliklerle, çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen lösemiye dikkat çekmeye, tedavisi süren çocuklara umut aşılamaya, lösemiyle mücadelede bireylere ve topluma düşen görevleri vurgulamaya devam ediyor. Bu kapsamda Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da her yıl olduğu gibi bu yıl da lösemi ile mücadele eden çocukları ve ailelerini belediyenin konferans salonunda misafir etti. Etkinlikte Başkan Gültak ile boyama yapıp dans eden çocuklara, Karaduvar Kültür Sanat Evi’ndeki kadın kursiyerlerin el emekleri ile hazırlanan yiyecek ve içecekler de ikram edildi.

"Hayalimiz yüzünüzde çiçekler açmasını sağlamaktır"

Gültak, günün önemine istinaden yaptığı konuşmada, "Bilindiği gibi her yıl 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası olarak kutlanıyor. Lösemi, çocukluk çağı kanserleri arasında en sık görülen hastalıklardan biri olarak biliniyor. LÖSEV bu yıl müthiş bir slogana imza atmış. Bu yılki slogan, ’Maskemi atarım, hayalime koşarım’. Hepimizin umutları, hepimizin bir hayali var. Şahsım ve temsil ettiğim kurum adına elbette bizlerin de umutları ve hayalleri var. Bizim de hayalimiz çocuklarımızın yüzünde çiçekler açmasını sağlamak, geleceklerine dair elimizden geleni var gücümüzle ortaya koymaktır" dedi.

"Birlikte her zorluğu aşarız"

Başkan Gültak, "Unutulmamalıdır ki her birimiz hasta olabiliriz. Önemli olan bu hastalığın tedavi edilmesidir. Çok şükür ki, lösemi de tedavi edilen bir hastalıktır. Burada biz büyüklere oldukça fazla işler düşüyor. Bu konuda ailelerimizin bilinçlendirilmesi, bu hastalığı ulaşabildiğimiz herkese duyurmak, ön tedbirlerini almak oldukça önemli. Sizlerle uzun yollar kat edeceğiz. Bizim hedefimiz büyük. Hedefimiz hastalığı yenmek. Bu hastalığı yenmek için el ele verip var gücümüzle çalışacağız. Sizlerin yüzünde güller açtıkça birlikte her zorluğu aşarız. Unutmayın her koşulda yanınızdayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Gültak, Güneş Kültür Sanat Evi’nin kreşindeki çocukların hazırladığı yastıkları, hastalıkla mücadele eden çocuklara hediye etti.

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