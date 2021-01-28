Manisa Valisi Karadeniz, Teknopanel tesisini gezdi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Teknopanel’in Ege Bölgesinde bulunan üretim tesisini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Manisa Valisi Karadeniz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ile birlikte Teknopanel’in Manisa’daki üretim tesisini ziyaret ederek, fabrika müdürü Özgür Dağ’dan bilgi aldı.

Vali Karadeniz ve beraberindeki heyete, şirketin faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren fabrika müdürü Dağ, “Sandviç panel ve EPS ürünleri üretimi ve satışında sektörün lider firması olarak, güçlü organizasyon yapımız ve tedarik zincirimiz ile ürünlerimizi Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 95 ülkeye ihraç ediyoruz. Avrupa’nın en modern üretim tesisleri arasında gösterilen toplam 123 bin metrekare kurulu alana sahip Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul’daki üretim tesislerimiz Türkiye’nin ulaşım açısından en stratejik noktalarında yer alıyor. 2016 yılında temellerini attığımız Manisa fabrikamızı, küresel ekonomik krize rağmen geri adım atmayarak ülkemiz, ekonomimiz ve sektörümüz için yatırımımızı sürdürerek 2018 yılında faaliyete geçirdik. Sandviç panelde 3,5 milyon metrekare, EPS ürünlerinde 350 bin metreküp olan yıllık üretim hacmiyle fabrikamız ‘Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri’ yarışmasında ‘Yılın Yatırımı’ ödülüne layık görüldü. Teknopanel olarak ürünlerimizi, gelişen teknolojiyi takip ederek, otomatik kesintisiz hatlarda, uzman ar-ge ekibimiz ile sürekli iyileştirerek üretiyoruz. Toplam 460 personelimiz, 150 yetkili hizmet noktamızla Türkiye’nin ISO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alıyor, her gün daha iyisini yapabilmek için çalışıyoruz” dedi.