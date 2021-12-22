Mahkeme karar verdi, Başkan Seçer borçlanma yetkisi aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, yıl içerisinde defalarca reddedilen ve yargıya taşıdıkları 265 milyon liralık borçlanma yetkisiyle ilgili Mersin 1. İdare Mahkemesinin verdiği kararın uygulanması ve yetki verilmesi konusu, olağanüstü meclis toplantısında karara bağlandı. Cumhur İttifakına mensup meclis üyelerinin çekimser oylarına rağmen borçlanma yetkisi talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantı, Kongre ve Sergi Sarayında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesinde devam eden yatırımların tamamlanması ve yeni yatırımlara başlanması için ihtiyaç duyulan 265 milyon liralık borçlanma yetkisinin Başkan Seçer’e verilmesi konusu mecliste bir kez daha gündeme geldi.

“Borçlanma yetki talebi Meclisimiz tarafından reddedilmişti”

Yargıya taşınan ve mahkeme kararının meclis üyeleriyle paylaşıldığı konunun detaylarını anlatan Seçer, “Bilindiği gibi 2021 yılına ait bütçemizde yer alan borçlanma miktarı olan 265 milyon liranın borçlanma yetki talebi meclisimiz tarafından reddedilmişti. Bunu mahkemeye taşımak zorunda kaldık, çünkü ısrar kararı da istedik. Israr kararında da ısrar kararı yönünde bir karar çıktı. 1. İdare Mahkemesi, 15 Kasım 2021’de yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bunun tebliğini de bize 23 Kasım’da yaptı” diye konuştu.

30 Kasım’da yapılan birleşimde, mahkeme kararının uygulanmasının meclis tarafından kabul edilmesi yönünde oylama yapmak için konuyu gündeme aldıklarını hatırlatan Seçer, “Ancak bize Cumhur İttifakı tarafından; ‘Doğrudur, bir mahkeme kararıdır. İdare tarafından bunun 30 gün içerisinde uygulamaya sokulması gerekmektedir. Bunun için de meclisin onayına başvurulması gerekmektedir. Dolayısıyla daha süremiz var. Biz Bölge İdare Mahkemesine itiraz ettik bu konuyla ilgili, onun sonucu da belki çıkabilir, bir hukuki karışıklık olmasın. Süreyi dolduralım’ dendi. Biz de bunu olumlu karşıladık” dedi.

Sürenin 23 Aralık’ta dolduğunu da belirten Seçer, “Ben belediye başkanı olarak yarına kadar bunu Meclis’in huzuruna getirmezsem görevimi kötüye kullanmış olacağım. Yani mahkeme kararını uygulamamış olacağım. Hukuki süreyi aşıp da hukuki sorumluluk altına girmemek için bugün bunu gündeme aldık” ifadelerini kullandı.

“Hukuki bir sonuç tartışılıyor”

Mahkeme kararına rağmen süren borçlanma yetkisi müzakereleri üzerine konuşan Seçer, “Hukuk katlediliyor burada. Çok acı bir durum yaşıyoruz. Böyle bir meclis tablosu karşısında çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Burada kimse sirk cambazı değil. Mahallenin soytarısı da değiliz. Bir hukuki sonuç tartışılıyor. Geçtiğimiz toplantıda titrine, fikrine, sözüne inandığımız hukukçu Cumhur İttifakına mensup meclis üyelerimizle görüştük” şeklinde konuştu.

Mahkeme kararının; meclis üyelerinin takdir yetkisine sahip olduğunu ancak bunu keyfi kullanamayacaklarını ifade ettiğini aktaran Başkan Seçer, “Bizim borçlanma talebimiz sürecinde gerekçelerimizi ortaya koyarken dedik ki, ‘Biz bunu 2021 yılı mali bütçesinde zaten borçlanma kalemi olarak koyduk ve siz bu bütçeye onay verdiniz. Dolayısıyla bizim yapacağımız yatırımda, yatırım programında, stratejik planımızda var. Siz bunları hep kabul ettiniz ve sizin bu konuda olumlu oy vermeniz gerekir’. Takdir yetkinizi bu şekilde kullanmanız gerekir. Bunu yapmadığınız takdirde bizim yatırımlarımızda aksamalar olur” dedi.

“Yargıçlar bizim talebimizin hukuka aykırılık içermediğini dile getirmişler”

Mahkeme kararının gerekçesine de işaret eden Seçer, “‘Sen, idarenin yani belediyenin işini engelleyemezsin. Belde halkının mağdur olmasına neden olamazsın’ diyor. Bütün bunları burada yazmış. Mahkemenin karar veren yargıçları bunu kaleme almışlar ve bizim talebimizin bir hukuka aykırılık içermediğini de dile getirmişler. ‘Bu kararınızı yanlış bir karar olarak kabul ediyoruz’ deyip yürütmeyi durdurmuşlar ve zaten burada kanun açık. Ben bunu 30 gün içerisinde meclise sunmak zorundayım. 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu. 30 gün içerisinde benim bunu sizin huzurunuza getirmem lazım. Kanuna karşı gelemem. Verdiğim sözün arkasında durdum. 30 günün dolmasını bekledim. 30 Kasım günü Cumhur İttifakı üyelerine verdim bu sözümü, onu da yerine getirdim” diye konuştu.

“Kararın uygulanmasını reddeden Meclis üyelerimiz hukuku katletmiş olur”

Başkan Seçer, şöyle devam etti: “Ama ben Cumhur İttifakının amacının üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğunu biliyorum. Eğer mahkemenin verdiği kararın uygulanması bu mecliste reddedilirse reddeden meclis üyelerimiz hukuku katletmiş olur, hukuku çiğnemiş olur. Tabii ki süreç devam eder. Ben de idare olarak bu konuda mahkeme kararını uygulamamakta ısrar eden meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmak zorunda kalırım. ‘Görevi kötüye kullandılar’ derim. Tablo budur. Yoksa ortaya sürülen gerekçelerin bizim borçlanmayla bir alakası var mı Allah aşkına? İdari konular, alınan personel, çıkan personel. Bizim borçlanma meselesiyle hiç alakası olmayan bir gerekçeyle bunun reddedilmesinde amacın üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle bir karar verilirse iyi niyet aramıyorum ve siyasi bir karar olarak düşünürüm. Tabi takdir yüce meclisindir”

“Umarım 9 gün içerisinde bu parayı kullanma imkanımız olur”

Mersin 1. İdare Mahkemesi kararının uygulanması ve borçlanma yetkisinin verilmesi konusu Meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Cumhur İttifakına mensup meclis üyelerinin çekimser oylarına rağmen borçlanma yetkisi oy çokluğuyla kabul edildi. Seçer, borçlanma bütçesini kullanma sürecine dair şunları söyledi:

“2021 yılı 9 gün sonra sona eriyor. Bu yıla ait mali yıl da tamamlanmış oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 265 milyon TL’nin mevzuat gereği 193 milyon TL’sini borçlanabiliyoruz. Bu kalan süre içerisinde bugünkü ekonomik konjonktür içerisinde, bugünkü para piyasalarındaki çalkantı içerisinde kullanma rahatlığımızın olmadığını da takdir ediyorsunuzdur herhalde. Biz bankalarla yaptığımız görüşmede bazı ön anlaşmalar, mutabakatlar yaptık, ancak farklı engeller de var önümüzde. Bir tanesi İller Bankası. Biliyorsunuz belediyemize, belediyelerimize kamu bankaları kredi vermiyor. Özel bankalar da belirli evrak isteyerek, belirli teminatlar isteyerek, güvence isteyerek bunu bize verebiliyor. Bunlardan bir tanesi de İller Bankası teminat mektubu. Geçtiğimiz yıllarda alamamıştık, zorlanmıştık. Bu yıl da yaptığımız ilk müracaatta ki yakın bir tarih önce arkadaşlarım İller Bankası’yla irtibata geçti, ‘sakın ola teklif bile edilmesin’ gibi bir cevapla karşılaştık. Yani bizim bu saatten sonra İller Bankasından; zaten zamanımız dar; böyle bir teminatı alma şansımız yok. İkincisi; Maliye Bakanlığından bazı enstrümanlar kullanabiliriz. Onlarla yaptığımız bir görüşme oldu. Umut ediyorum onlar bize bir engel çıkartmaz ve uygun koşullarda da finansmanı sağlarız. Bu kalan 9 gün içerisinde bu parayı kullanma imkanımız olur ve bunların da Mersin halkına yatırım olarak dönmesini sağlarız.”

“Ulaşım kartını değiştirenlerden ücret alınmayacak”

Meclis’te görüşülen bir diğer madde de vatandaşların ulaşımda kullandığı mevcut kartların ücretsiz bir şekilde yenileri ile değiştirilmesi ile ilgili madde oldu. Alınan yeni kararla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan elektronik ücret toplama sistemlerinin yönetilmesi ve işletilmesinin Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İmar A.Ş.’ye 10 yıl süreyle devredilmesi; belediye otobüs işletmelerinden elde edilen aylık brüt hasılatın yüzde 90’ının İmar A.Ş. tarafından Büyükşehir Belediyesine aktarılması, yüzde 10’unun ise İmar A.Ş.’ye bırakılması ile ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Seçer, “Artık tek kart sistemine geçiyoruz. Yurttaşlarımız sadece toplu taşımada kullanmayacak, birçok alanda bundan faydalanabilecek. Sistemi biz kuruyoruz, işletme hakkı yine İmar A.Ş.’nin. Belli bir komisyon ya da oran karşılığında onlara veriyoruz ve sistem devreye giriyor. Kartlar yenilenecek. Kartını değiştirenlerden bedeli alınmayacak. Vatandaşlarımız yeni, sıfırdan bir kart alacaksa elbette ki onun ücretini ödeyecek” dedi.